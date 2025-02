A-Rosa: Einladung zum Webinar

Im Rahmen des Webinars, das an zwei Terminen angeboten wird, erhalten Agents alle Infos zum A-Rosa Buchungsprozess in den Tarifen Premium alles inklusive sowie Basic. Auch die Einbuchung von Zusatzleistungen wie dem neuen Getränkepaket Premium alles inklusive Plus oder der optionalen Transfers wird umfassend erklärt. Ebenso wie Hotelbuchungen und Anreise-Arrangements im GDS werden präsentiert. Und auch individuelle Fragen können per Chat gestellt werden.

Die Online-Schulung findet am 27. März und am 1. April statt und dauert rund 45 Minuten. Mit der erfolgreichen Teilnahme können sich Agents dabei nicht nur News und Infos sichern, sondern zusätzlich auch noch Punkte für den Agenturstatus sammeln.

Webinar-Termine in der Übersicht:

Datum / Uhrzeit: Donnerstag, 27.03.2025, 09:00 – 09:45 Uhr

Datum / Uhrzeit: Dienstag, 01.04.2025, 10:00 – 10:45 Uhr

Anmeldung unter: www.a-rosa.de/webinar (red)