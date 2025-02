Save the Date: Dertour Austria Kabarettabend

Die exklusive Abendveranstaltung findet Anfang November wie gehabt in der CasaNova statt. Neben Thomas Stipsits, der schon im vergangenen Jahr für Stimmung sorgte, wird ihn in diesem Jahr zusätzlich Viktor Gernot begleiten. Die Teilnehmenden können sich so auch heuer wieder auf viele nützliche Informationen aus der Dertour Group-Welt und den geladenen Kooperationspartner, ebenso wie auf beste Unterhaltung von den beiden Kabarettisten freuen.

"Lassen Sie sich von den „Lotterbuben“ (den Kabarettisten Thomas Stipsits und Viktor Gernot) unterhalten und zum Lachen bringen. Hier bleibt kein Auge trocken!", so Dertour in der Aussendung.

Das Einladungsverfahren startet im Sommer 2025 - die Plätze sind begrenzt. Interessierte sollten sich den Termin daher schon jetzt vormerken:

Save the Date:

Datum: 4. November 2025

4. November 2025 Uhrzeit: ab 18:30 - 22:30 Uhr

ab 18:30 - 22:30 Uhr Veranstaltungsort: CasaNova, Dorotheergasse 6-8, 1010 Wien

