TUI Cruises und Futouris starten innovatives Nachhaltigkeitsprojekt

Das im Oktober 2024 gestartete Projekt Circular Cruising wird von TUI Cruises und Futouris in Zusammenarbeit mit dem auf Kreislaufwirtschaft spezialisierten Projektpartner EPEA durchgeführt. Ziel des Projekts ist es, den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastungen in der Lieferkette von Kreuzfahrtunternehmen zu reduzieren. Dies soll durch optimierte Verpackungs-Stoffströme erreicht werden. Dabei stehen die Minimierung von Verpackungsabfällen, die Förderung einer zirkulären Wertschöpfungskette und die Einführung umweltfreundlicherer Verpackungsalternativen im Mittelpunkt.

Erster Schritt: Bestandsaufnahme

Im Rahmen der ersten Projektphase haben Vertreterinnen der beteiligten Organisationen die Warenlogistik und das Abfallmanagement auf einem Kreuzfahrtschiff der Mein Schiff Flotte von TUI Cruises untersucht. Ziel war es, eine fundierte Bestandsaufnahme der aktuellen Abläufe und Rahmenbedingungen vorzunehmen.

Swantje Lehners, Geschäftsführerin für Projekte und Kooperationen bei Futouris, besichtigte gemeinsam mit Victoria Müller, Nachhaltigkeitsmanagerin bei TUI Cruises, sowie Merle Hüsgen, Projektmanagerin von EPEA, die bestehenden Prozesse zur Warenlieferung und Abfallentsorgung an Bord. Gespräche mit dem Umweltoffizier und dem Provision Master lieferten wertvolle Einblicke in die Verpackungs- und Stoffströme sowie die örtlichen Gegebenheiten. Diese Informationen dienen als Basis für weiterführende Analysen und gezielte Optimierungsvorschläge, um die Effizienz und Nachhaltigkeit in diesen Bereichen zu verbessern.

Projektziel: Zirkuläre Verpackungskonzepte

Auf Basis der Bestandsaufnahme aktueller Beschaffungs- und Abfallmanagement-Prozesse an Bord soll nun ein Konzept für den verstärkten Einsatz zirkulärer Verpackungen entwickelt werden, das Alternativmaterialien und -prozesse einbezieht und diese hinsichtlich Umweltfreundlichkeit und praktischer Umsetzbarkeit evaluiert.

Die entwickelten Maßnahmen und Prototypen sollen im nächsten Schritt in einem Testlauf an Bord eines Schiffes der Mein Schiff Flotte unter realen Bedingungen erprobt werden. Begleitet wird die Testphase durch Messung der Fortschritte anhand definierter KPIs sowie durch Analyse der Praxistauglichkeit auf Basis von Feedback seitens Crew- und Lieferanten. Bei erfolgreicher Erprobung sollen die Konzepte dann flottenweit ausgerollt werden.

Als zentrales Ergebnis sollen abschließend Handlungsempfehlungen für die Nutzung von zirkulären Verpackungskonzepten für die gesamte Kreuzfahrt- und Hotelbranche entstehen. Diese sollen nach Projektabschluss kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Das Projekt läuft bis Ende 2025.

Weitere Infos zum Projekt unter: www.futouris.org/projekte/circular-cruising (red)