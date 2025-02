Göteborg 2025: Essen in den Wolken und Träume am Meer

Im Frühjahr eröffnet im Karlatornet-Gebäude das EXO auf der 69. Etage – ein Restaurant und Aussichtsdeck in 246 Metern Höhe. Der Name EXO bezieht sich auf die Exosphäre, die äußerste Schicht der Erdatmosphäre. Für Gruppen wird das Erlebnis ab Frühjahr vorab buchbar, während die Öffentlichkeit ab Ende des Jahres Zugang erhält.

Im Jänner öffnete zudem der Hjortviken Country Club – nur 20 Minuten von Göteborg und zehn Minuten vom Flughafen entfernt – seine Türen. Das Resort bietet 150 Zimmer, zwei Poolbereiche, fünf Bars und zwei Restaurants, die schwedische und spanische Küche vereinen. Auf Fernsehgeräte in den Zimmern wird verzichtet, um ein echtes "Offline"-Erlebnis zu bieten, das ganz im Zeichen von Natur und Outdoor-Aktivitäten steht.

Neues Hotel in den Schären

Im Spätsommer öffnet das Kusthotellet Styrsö in den Göteborger Schären und zelebriert das einfache Leben auf der Insel: Ein Restaurant mit lokalen Spezialitäten, ein Spa mit beheiztem Pool, eine Sauna und ein Outdoor-Gym machen es zu einem einzigartigen Rückzugsort. Hier lässt sich Natur in all ihrer Ruhe und Ursprünglichkeit erleben. Auch das Tjolöholm Classic Motor Event bekommt 2025 eine neue Bühne: Nach über 30 Jahren auf dem Land zieht die Veranstaltung als „Göteborg Classic Car Weekend“ ins urbane Lindholmen, mit 650 Oldtimern, Street Food, Marktständen und Festivalstimmung, die Vergangenheit und Zukunft der Automobilwelt verbinden.

Kunst & Kultur am Samstag

Das kulturelle Leben der Stadt wird durch zwei weitere Highlights bereichert: „Första Lördan“ (Erster Samstag) verwandelt seit Dezember 2024 den Kronshusparken jeden ersten Samstag des Monats in eine lebendige Bühne für Kunst, Musik und Kulinarik für alle Altersgruppen, inspiriert vom gleichnamigen Format aus Kapstadt. Und ab Ende März 2025 zeigt das Röhsska Museum die erste große Ausstellung des Künstlerduos Wang & Söderström in Schweden, die Natur, Körper und Technik in spielerischen Designs vereint – eine Hommage an das Kreativpotenzial des Göteborger Kunstlebens. Vom 31. Januar bis 23. Februar ist zudem „Hammer“ des Göteborgs Operans Danskompani zu sehen, ein Publikumserfolg, der nach der Premiere 2022 international Anerkennung fand. (red)