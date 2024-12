Cathay Pacific fliegt erstmals nach München

Viermal pro Woche soll es dann an den Tagen Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag zur Mittagszeit mit einem modernen Airbus A350-900 in die Stadt im Südosten von China gehen, so der Flughafen München in einer Presseaussendung.

Cathay Pacific sei die vierte asiatische Fluggesellschaft, die in den letzten drei Jahren entschieden hat, neu nach München zu fliegen. Mit insgesamt acht asiatischen Fluggesellschaften zeige das bayerische Drehkreuz seine enorme wirtschaftliche und touristische Bedeutung als Knotenpunkt zwischen Europa und Asien. Der internationale Flughafen von Hongkong wiederum sei ein gut vernetztes Drehkreuz für Flüge in den asiatischen Raum sowie nach Australien und Neuseeland, heißt es weiter.

Zehnte Cathay Pacific-Destination in Europa

„Dass Cathay Pacific sich für den Flughafen München entschieden hat, zeigt sowohl die Wertschätzung für unseren Airport als auch die Strahlkraft des Freistaats Bayern“, sagt Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung des Münchner Flughafens. Lavinia Lau, Chief Customer and Commercial Officer Cathay, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir im nächsten Jahr erstmals München in unser Streckennetz aufnehmen und damit unsere zweite Destination in Deutschland und unsere zehnte Destination in Europa. Die Flüge bieten unseren Kunden eine direkte Verbindung zwischen unserer Heimatstadt und einem der wichtigsten Wirtschafts-, Tourismus- und Verkehrszentren Europas.“ (red)