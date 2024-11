Columbus: 1. CO2-neutrales Reisebüro in Wien

„Ein imposantes Flaggschiff.“ „State of the Art”. „So ein Reisebüro hätte ich auch gerne.“ - Solche und ähnliche Kommentare begleiteten die feierliche Eröffnung des komplett erneuerten Reisebüros im Headquarter der Columbus Gruppe, zu der das komplette Who-is-Who der Reisebranche erschienen ist. Bauherr Alexander Richard: „Wir wollten auf jeden Fall die Eleganz der 50er- und 60er-Jahre, die in der Vergangenheit von Bausünden überdeckt wurde, nicht nur wieder hervorholen, sondern eindrucksvoll in Szene setzen.“ Das ist bestens gelungen.

Hohe Glasfronten betonen die 155 Jahre alten Rundbögen, die typisch für die Ringstraßen-Architektur sind. Dadurch wird von der Straßenseite aus Einblick in die weitläufigen, hellen Innenräume gewährt, die in fünf gemütliche Beratungslounges auf zwei Ebenen unterteilt sind. Die 60 Quadratmeter große Decke wird als Projektionsfläche genutzt, auf der mehrdimensionale Filmaufnahmen der schönsten Reisedestinationen Lust auf Urlaub machen.

Mehrstufiger Ausbau

Der Umbau der 1932 eröffneten Firmenzentrale - das gesamte Gebäude ist in Familienbesitz - erfolgte in mehreren Stufen. Am Dach wurden vier Wärmeluftpumpen installiert. Der für den Betrieb notwendige Strom wird ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Wasserkraft bezogen. Sämtliche Beleuchtungen im Gebäude wurden auf LED umgestellt. Somit ist die Zentrale komplett CO2-neutral. Nach dem Umbau der Büros in den oberen Etagen wurde nun der Schlusspunkt mit der Eröffnung des revitalisierten Erdgeschoßes gesetzt. Ab nächstem Jahr soll die Firmenflotte ausschließlich aus E-Autos bestehen, ein großer Teil der Geschäftsreisen wird schon jetzt per Bahn durchgeführt. (red.)