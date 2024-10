Nahost: Lufthansa setzt Flüge nach Beirut und Teheran bis 2025 aus

Wegen der anhaltenden Kämpfe im Nahen Osten hat die Lufthansa-Gruppe weitere Flüge in die Region gestrichen. Die Verbindungen in die libanesische Hauptstadt Beirut bleiben bis einschließlich 28. Februar 2025 ausgesetzt, wie das Unternehmen in Frankfurt für all seine Gesellschaften, zu der auch die Austrian Airlines gehören, mitteilte. Die iranische Hauptstadt Teheran wird zunächst bis einschließlich 31. Jänner 2025 nicht angeflogen.

Fluggstopp nach Tel Aviv

Wie tip-online.at HIER berichtete, verlängerte der Konzern bereits am Montag seinen Flugstopp nach Tel Aviv in Israel bis mindestens 10. November 2024. Die Tochter Eurowings soll dort bis einschließlich 30. November nicht landen. Betroffene Fluggäste können kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder den Ticketpreis zurückerhalten. (APA / red)