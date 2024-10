myclimate: Neue Plattform für die Tourismusbranche

Die neue digitale Plattform von myclimate "Cause We Care" unterstützt touristische LeistungsträgerInnen beim Management ihrer Umwelt- und Klimaschutzbemühungen und bietet ein Instrument zur Planung, Finanzierung und Umsetzung der betrieblichen Nachhaltigkeit. So können NutzerInnen mithilfe des Tools ihren CO2-Fußabdruck ermitteln, gezielt über die Plattform Reduktionsmaßnahmen planen und konkreten Klimaschutz im eigenen Unternehmen praktisch und wirtschaftlich umsetzen. Nicht zuletzt können Tourismusbetriebe zusätzliche Mittel für ihre eigenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen generieren. Die neue Plattform ist für Unternehmen jeder Größe geeignet.

So funktioniert myclimate "Cause We Care"

Der Ansatz des Programms ist einfach: Lokal handeln - global Verantwortung tragen. Gäste zahlen für eine Dienstleistung einen zusätzlichen Beitrag an myclimate "Cause We Care". Dieser Betrag wird daraufhin vom Tourismusanbieter verdoppelt. Der duale Ansatz fördert somit den Einbezug der Gäste und bietet finanzielle Unterstützung für nachhaltige Maßnahmen.

Die gesammelten Beträge landen in einem zweckgebundenen Fonds. Von diesen finanziellen Mitteln werden 75% für lokale Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Betrieb eingesetzt. Die restlichen 25% dienen der Unterstützung nationaler und internationaler Klimaschutzprojekte.

Mehr Infos zu myclimate unter: www.myclimate.org/de-at