Air Serbia kündigt neue Direktverbindung nach China an

Mit der neuen Verbindung baut Air Serbia in weniger als zwei Jahre nach der Aufnahme von Linienflügen zwischen Belgrad und Tianjin (TSN) ihr Programm in das asiatische Land weiter aus. So wird die Airline nun neu noch im heurigen Sommerflugplan, zweimal wöchentlich zwischen Belgrad und Guangzhou fliegen.

Direktverbindung nach Guangzhou

Die Flüge von Belgrad nach Guangzhou starten montags und freitags um 00:50 Uhr Ortszeit, während die Flüge von Guangzhou nach Belgrad montags und freitags um 22:10 Uhr Ortszeit abheben. In der Wintersaison 2024/25 fliegt die nationale serbische Fluggesellschaft montags und freitags um 00.50 Uhr von Belgrad nach Guangzhou, während die Flüge von Guangzhou nach Belgrad montags und freitags um 23.10 Uhr Ortszeit starten. Tickets sind ab heute erhältlich.

Air Serbia wird auf der Strecke Belgrad-Guangzhou den Airbus A330-200 aus ihrer Langstreckenflotte einsetzen. Die nationale Fluggesellschaft Serbiens verfügt über zwei Flugzeuge dieses Typs, und ein drittes wird in Kürze erwartet. Die A330-200 mit der Kennung YU-ARB wurde im April 2021 in die Flotte von Air Serbia aufgenommen, während die andere mit der Kennung YU-ARC im November 2022 zur Flotte gestoßen ist. Die Erweiterung der Großraumflotte ist eine der Hauptvoraussetzungen für die zukünftige Entwicklung des Langstreckennetzes von Air Serbia.

Neues Ziel in China

Guangzhou, auch unter dem Namen Kanton bekannt, ist eine der größten Städte und das wichtigste Handelszentrum der Volksrepublik China. Aufgrund ihrer Lage wird sie oft als „südliches Tor Chinas“ bezeichnet. Guangzhou ist eine lebendige und moderne Stadt, die ein reiches kulturelles Erbe besitzt. Die alten Stadtviertel und die botanischen Gärten machen sie für Touristen aus aller Welt attraktiv. Ein besonderes Highlight ist die Pagode des Tempels der Sechs Banyanbäume, welcher den Besuchern die Ruhe und den Frieden eines 1.500 Jahre alten buddhistischen Schreins bietet. Guangzhou ist auch für seine kulinarische Vielfalt und die authentische kantonesische Küche mit vielen exotischen Gerichten bekannt.

