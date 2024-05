Im Rahmen der zusätzlichen "Vorfreudereise" vom 12. bis 14. Juni 2024 haben Gäste die Chance, das neuste Flottenmitglied noch vor der offiziellen Taufe kennenzulernen. Dabei fährt die Mein Schiff 7 in zwei Tagen von Kiel nach Kopenhagen und zurück. Derzeit befindet sich die Mein Schiff 7 nach dem Sea Trial in der vergangenen Woche noch in der Meyer Werft im finnischen Turku, wo die letzten Arbeiten vorgenommen werden, das Schiff beladen und für die ersten Gäste vorbereitet wird.

"Übungsfahrt" vor der Taufe

Gäste dieser Kurzreise haben somit das Privileg, die ersten zu sein, die mit der Mein Schiff 7 reisen. "Selbstverständlich erwartet die Gäste auch auf dieser Vorfreudefahrt das gewohnte Premium Alles Inklusive-Konzept der Mein Schiff Flotte. Die Crew nutzt diese erste Reise mit Gästen als Übungsfahrt vor der Taufe und wird alles tun, um den Gästen ein unvergessliches Mein Schiff Wohlfühlerlebnis zu bieten", so TUI Cruises in ihrer Aussendung. Dennoch könne es bei dieser Reise zu Verzögerungen oder geringen Abweichungen des gewohnten Standards kommen.

Infos zur Buchung & Preisen:

Die 2-tägige Reise „Vorfreudefahrt“ mit der Mein Schiff 7 ab/bis Kiel vom 12.06. bis 14.06.2024 ist in Kürze ab 629 EUR p.P. in einer Balkonkabine, mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, bei Doppelbelegung im PRO Tarif buchbar.

Weitere Informationen unter: www.meinschiff.com/vorfreudefahrt (red)