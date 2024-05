Oceania Cruises: Modernisierung der Marina abgeschlossen

Gäste der Marina dürfen sich ab sofort über neugestaltete öffentliche Bereiche & Suiten sowie einige zusätzliche kulinarische Erlebnisse an Bord freuen - darunter beispielsweise gesunde Gerichte in der Aquamar Kitchen, Milchshakes und Smoothies in einer Eisdiele am Pool und italienische Gerichte in einer neuen Pizzeria. Mit dem Abschluss der Renovierung der Marina umfasst die Flotte nunmehr acht neue beziehungsweise neuwertige Schiffe, darunter der Neubau Allura, der im Juli 2025 in See stechen soll.

Neuheiten im Detail:

Die 124 Penthouse-Suiten wurden komplett neugestaltet und mit maßgefertigten Möbeln sowie Schränken ausgestattet, um Gästen mehr Stauraum zu bieten. Hinzu kommen frische Teppiche und Polster, eine moderne Beleuchtung und durchdachte Details wie mehr Steckdosen und USB-Anschlüsse. Die Badezimmer glänzen mit italienischem Marmor, reichlich Schubladen und großzügigen Duschen.

Aquamar Kitchen bietet ab sofort "von Wellness inspirierte Menüs mit einem Hauch von Genuss": Beim Frühstück gibt es somit beispielsweise Smoothies, kaltgepressten Säfte und Energy Bowls, während mittags Avocado-Toast, Salate und Wraps serviert werden. Zu den herzhafteren Optionen gehören unter anderem ein Impossible™-Burger, Yellowfin Thunfisch-Tacos und ein knuspriges Hähnchensandwich. Auch die Die Getränkekarte ist besonders so werden neben Mocktails auch hochwertige alkoholfreie Weinen von Pierre Zero aus Frankreich angeboten. Die Aquamar Kitchen ist zum Frühstück und Mittagessen geöffnet, erfordert keine Reservierung und ist wie alle anderen Restaurants an Bord für Passagier kostenlos.

Der Waves Grill verwandelt sich abends nun in eine Pizzeria, in der frisch zubereitete Pizzen, gegrillte italienische Spezialitäten, Salate und Desserts, darunter eine Nutella-Pizza, angeboten werden.

Auf dem Pooldeck gibt es jetzt auch eine Eisdiele, die den ganzen Tag geöffnet ist. Die Theke ist gefüllt mit beliebten Geschmacksrichtungen, darunter auch Optionen des preisgekrönten handwerklichen Eisherstellers Humphry Slocombe sowie Milchshakes und Smoothies.

Die öffentliche Bereiche wie Martinis, Horizons, The Grand Dining Room und die Bibliothek wurden mit neuen eleganten Teppichen und Polstern ausgestattet. Das Spezialitätenrestaurant Polo Grill präsentiert sich in einem modernen Look mit neuen Teppichen, stilvollen Fensterdekorationen und gepolsterten Lederstühlen.

Durch die Erweiterung um die Aquamar Kitchen werden die Wine-Pairing-Dinner, die im La Reserve angeboten werden, nun im Privée serviert.

Weitere Informationen unter www.OceaniaCruises.com (red)