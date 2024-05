TUI Care Foundation startet neue Meeresschutz-Programme

Die Region Punta Cana empfängt jedes Jahr über 4 Mio. Reisende. Wesentliche Ressource der Küstengemeinden: wunderschöne Korallenriffe. Korallenriffe werden durch unsachgemäßes Anlegen von Booten beschädigt und leiden unter Überfischung sowie Verschmutzung. Zudem nimmt mit dem Anstieg der Wassertemperaturen das Phänomen der Korallenbleiche zu. Durch den Temperaturanstieg stoßen Korallen ihre wichtigste Nahrungsquelle – die mit ihnen eigentlich in Symbiose lebenden, farbgebenden Algen – ab. Damit verlieren Riffe auch die Fähigkeit, klimaschädliches CO2 zu speichern. Denn dafür eignen sich die Algen besonders gut.

Schulungen und Korallenpflanzungen

In der Dominikanischen Republik arbeitet die TUI Care Foundation mit der Bávaro Reef Ecological Foundation zusammen. Das Programm trägt zum Schutz von insgesamt über 560 Hektar Meereslandschaft bei. Menschen, die vor Ort am Strand arbeiten, werden genauso wie lokale FischerInnen im Rahmen von Sensibilisierungsworkshops und Korallenpflanzungen geschult. In Bávaro und der benachbarten Region Cabeza de Toro wird mit bis zu 30 lokalen Organisationen zusammengearbeitet, um auf örtliche Naturschutzbedürfnisse einzugehen. Das Programm unterstützt außerdem das nachhaltige Tourismusprodukt „Bávaro Snorkel Lover Experience“, das bis zu 30 000 Touristinnen und Touristen durch eine Kombination aus Korallenpflege, Sensibilisierung und Schnorcheln ansprechen soll. Zwei weitere Teilprojekte: Ein lokales Rangerteam wird die Strände patrouillieren, um Schildkröten vor Wilderei zu schützen. Und die lokale Seeigelpopulation wird gezielt gestärkt.

Neupflanzungen auf Bali

TUI Sea the Change Bali erzielt in Zusammenarbeit mit der Livingseas Foundation bereits starke Ergebnisse. In der ersten Phase zwischen 2021 und 2023 wurden fast 300 Quadratmeter Korallen in einer ansonsten verödeten Meereslandschaft angepflanzt. Dieses Riff wächst und beherbergt bereits ein blühendes Ökosystem. Menschen aus Padangbai wurden auch im Tauchen und im Meeresschutz geschult, um bei Wiederherstellung und Erhaltung des Korallenriffs zu unterstützen – und Nachhaltigkeits-Champions geben das Gelernte dauerhaft weiter.

In einer zweiten Phase wird nun eine Fläche von über 2.000 Quadratmetern bepflanzt. Eine Schlüsselkomponente spielt der Bau eines Offshore-Pontons, von dem aus Korallen gepflanzt werden. Zudem können Besuchende mit oder ohne Taucherfahrung mit dem Boot zur schwimmenden Plattform fahren und sich dort über Meeresschutz und die Wiederherstellung von Korallenriffen informieren. Im Rahmen des Programms wird auch eine Riffbepflanzungsaktion für TouristInnen entwickelt. (red)