Sundair hebt mit neuem Design ab

Das alte Logo fällt im neuen Corporate Design der Airline gänzlich weg und wird durch den Sundair-Schriftzug in Kombination mit der Sonne aus dem schauinsland-reisen-Logo ersetzt. Das neue einheitliche Design soll die Zusammengehörigkeit und die gemeinsame Zukunft beider Unternehmen ausdrücken. Umgesetzt wurde es bereits beim Onlineauftritt. In den kommenden Wochen und Monaten wird es sukzessive auch in alle anderen Unternehmensbereiche eingefügt – vom Briefpapier bis hin zur Crew-Uniform. Aktuell lässt Sundair den ersten A320 in Neapel im neuen Design lackieren.

Synergien schaffen

Mit dem gemeinsamen Markenauftritt sollen künftig zum einen weitere Synergien geschaffen werden, zum anderen soll der Wiedererkennungswert erhöht und damit die Präsenz in den Zielgebieten verstärkt werden. „Mit dem neuen Design möchten wir das Bewusstsein für unsere starke Marke sowohl bei Partnern als auch bei unseren Kunden erhöhen“, so Gerald Kassner, CEO schauinsland-reisen.