Offizielle Übergabe der Silver Ray

An Bord der Silver Ray in Eemshaven feierte Jason Liberty, Präsident und CEO der Royal Caribbean Group, am 14. Mai die offizielle Übergabe des Schiffes. Zusammen mit Bert Hernandez, Präsident von Silversea, Bernard Meyer, Vorsitzender der Meyer Group, Bernd Eikens, CEO der Meyer Group, Führungskräften der Meyer Werft und der Royal Caribbean Group sowie Kapitän Alessandro Zanello nahm er an den historisch maritimen Traditionen teil – darunter der Flaggenwechsel, eine Unterzeichnungszeremonie, Gedenkreden und ein feierlicher Trinkspruch.

Asymmetrisches Design

Die Nova-Klasse steh für eine neue Art des Luxus auf See und bietet mit ihrem asymmetrischen Design und 4.000 Quadratmetern Glasfläche eine bislang nicht dagewesene offene Architektur. Die Silver Ray gehöre zusammen mit ihrem Schwesterschiff, der Silver Nova, zu den energieeffizientesten Ultra-Luxus- und Expeditionskreuzfahrtschiffen, die je gebaut wurden – und stelle so auch einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Royal Caribbean Group zur Reduzierung von Emissionen und Kohlenstoffintensität dar, so die Reederei in der Aussendung zur Übergabe.

Die neu gestalteten Pooldecks, die auf der Steuerbordseite das Wasser überblicken, und die neuen Außenbereiche – die Dusk Bar und das Marquee – würden die einzigartige Offenheit für das Reiseziel unterstreichen. Die Silver Nova und die Silver Ray würden zu den geräumigsten Kreuzfahrtschiffen zählen: Sie weisen ein Raum-zu-Gast-Verhältnis von 75 BRT pro Gast auf und bieten eines der persönlichsten Serviceniveaus auf See mit einem Verhältnis von 1:1,3 zwischen Crew und Gästen, einschließlich Butler-Service für alle Suiten. Die größte Auswahl an Bars, Restaurants und Lounges in der Ultraluxus-Kreuzfahrt; Otium, das römisch inspirierte Wellness-Programm der Reederei; und das kulinarische Programm S.A.L.T. würden das Erlebnis an Bord zusätzlich bereichern, heißt es weiter.

Die Silver Ray, die am 15. Juni von Lissabon aus zu ihrer Jungfernfahrt aufbricht, verbringt ihre erste Saison im Mittelmeer, bevor sie im Dezember 2024 den Atlantik in Richtung Amerika überquert. (red)