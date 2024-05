Familienangebote an Bord der Mein Schiff-Flotte

Auf insgesamt vier Reisen von Mitte Juli bis Ende August lässt die Mein Schiff 1 Fußballträume wahr werden. Die kleinen (6-11 Jahre) und größeren (12-16 Jahre) Kreuzfahrt-Gäste können sich auf Fußball-Workshops mit den Jugendtrainern und -trainerinnen der FC St. Pauli Rabauken freuen. Neu für Sommer 2024: Die Mini-Ballschule für Kids von drei bis fünf Jahren, die ihre ersten Erfahrungen mit dem Ball sammeln wollen.

Auf der Reise vom 4. bis 14. Juli 2024 kommen Kids und Teens auf der Mein Schiff 1 in den Genuss, an Selbstverteidigungs-Workshops teilzunehmen. Wer eher musikalisch ist, hat die Möglichkeit sich auf verschiedene Workshops mit Musik-Apps zu freuen. Plotten für Kids & Teens ab sechs Jahren, für Erwachsene oder die ganze Familie: In verschiedenen Workshops führen die Workshopleiter von POLI-TAPE Familien im Atelier auf der Mein Schiff 1 Ende Juni in diese Drucktechnik ein.

Wasser- und Tanzspaß auf der Mein Schiff 2

Die Mein Schiff 2 ist in diesem Sommer auf den Familienreisen im westlichen Mittelmeer unterwegs und lockt Kids & Teens mit Tanz-Workshops der Flying Steps Academy. Auf insgesamt sieben Reisen von Ende Juni bis Anfang September haben sie die Chance die neuesten Moves der Tanzlehrer kennenzulernen und ihr Können unter Beweis zu stellen.

Neben den Flying Steps offeriert die Mein Schiff 2 diesen Sommer Schwimmkurse der Schwimmschule Wasserlust. Auf insgesamt drei Reisen von Ende Juni bis Ende Juli werden für Kinder ab fünf Jahren ein Anfängerschwimmkurs sowie ein Aufbauschwimmkurs angeboten. Im Rahmen des Aufbauschwimmkurses und auf Anfrage kann die Seepferdchen-Prüfung gemacht werden.

Schon früh an den Sommer 2025 denken

Die Mein Schiff 1 wird im Sommer 2025 auf verschiedenen Routen auf der Ostsee unterwegs sein und mit einem vielfältigen Familienprogramm aufwarten. Wen es als Familie in das Mittelmeer zieht, kommt auf der Mein Schiff 5 auf seine Kosten. Die Mein Schiff 5 ist von Ende Juni bis September auf 7- bis 14-tägigen Familienreisen im östlichen Mittelmeer ab/bis Heraklion unterwegs. Wer frühzeitig bucht, profitiere bei Mein Schiff von attraktiven Angeboten und könne sich länger auf die schönste Zeit des Jahres freuen, heißt es in der Presseaussendung von TUI Cruises. Aber auch auf jedem anderen Schiff der Mein Schiff Flotte würden Familien im Sommer 2025 ein buntes Ferienprogramm an Bord genießen können.

Das neueste Flottenmitglied, die Mein Schiff Relax, die im Winter 2024/25 in Dienst gestellt wird, verbringt ihre erste Sommersaison im Mittelmeer ab/bis Palma de Mallorca und bietet für Familien einen neu gestalteten Kids-Club mit integriertem Nest für die ganz Kleinen. (red)