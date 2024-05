Sunny Cars: Mietwagenpreise sinken weiter

Während in den vergangenen Monaten bereits ein großer Anteil aller Buchungen auf die Sommermonate zielte, hätten im April die meisten für den gleichen Monat oder Folgemonat reserviert. Über 50% der Anmietungen seien für April und Mai 2024 und nur ein knappes Drittel für die Hauptsaison von Juni bis September erfolgt. „Mit Blick auf den Sommer lautet daher unser Tipp erneut: frühzeitig buchen“, empfiehlt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Wir erwarten 2024 zwar keine großen Engpässe, jedoch stehen bei einer kurzfristigen Reservierung doch öfter einmal nicht mehr alle gewünschten Fahrzeugkategorien zur Verfügung.“

Preisentwicklung

Weiterhin zeige sich kein Stopp in der Abwärtsspirale der Durchschnittspreise. Im Dezember 2023 habe der Wert noch bei rund 475 EUR gelegen – seither sei er stetig bis zum jetzigen Tiefstwert von 421 EUE im April 2024 gefallen. Gerade im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeige sich der Unterschied nochmals deutlich, hier sei der Preis bei rund 480 EUR gelegen. „Der Markt hat sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich gedreht“, erklärt Thorsten Lehmann. „Das Angebot an Autos übersteigt wieder die Nachfrage, daher fällt das Preisniveau. Dennoch heißt es Augen auf bei der Buchung – denn für Anbieter gilt trotz niedrigerem Preis, Qualität und Leistung unvermindert hochzuhalten.“

Trend Zielgebiete

Auch im April 2024 führt Spanien die Tabelle der Lieblingsländer bei Mietwagenbuchungen an. Mit den Mittelmeerzielen Portugal, Griechenland und Italien zeigt sich auch auf den weiteren Top-Plätzen keine Änderung. Bei Fernreisen haben die USA unverändert die Nase vorn.

Top-Zielgebiete im April