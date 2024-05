Lucky-Coin-Ceremony auf der Mein Schiff 7

Mit diesen Glücksmünzen, so besagt es die Tradition, ist jetzt ein „Notgroschen“ an Bord und das Schiff damit jederzeit zum Auslaufen bereit. Auch für Start-up Kapitän Omar Caruana, der sich bereits seit Februar auf der Mein Schiff 7 in Finnland befindet, etwas ganz Besonderes: „Diesen Moment werde ich mein Leben lang in Erinnerung behalten“, so Caruana.

Mein Schiff 7: Fertigstellung auf der Zielgeraden

An der Ausrüstungspier der Meyer Werft in Turku werden letzte Ausbauten der Innen- und Außenbereiche vorgenommen. Auch wenn es auf dem jüngsten Flottenmitglied der Mein Schiff Flotte noch wie auf einer Großbaustelle wirkt, befinden sich die Arbeiten doch im Endspurt. So bezieht in wenigen Wochen bereits die Start-up Crew ihre Kabinen an Bord. Am 22. Juni erfolgt dann die Taufe des siebten Neubaus in der Kieler Bucht. Das jüngste Flottenmitglied fährt in seiner ersten Sommersaison ab/bis Kiel Richtung Nordland und ab Mitte August ab/bis Warnemünde auf verschiedenen Ostsee-Reisen. Im Herbst erwartet die Mein Schiff 7 nach der Taufe dann bereits das nächste Highlight: Mit der Eventreise MeerBeats rund um „Die Fantastischen Vier“ erleben Gäste an Bord deutschen Hip-Hop. (red)