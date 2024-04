MSC Foundation, MSC Group & Mercy Ships bauen Hospitalschiff

Am 8. April unterzeichneten der Vorsitzende der MSC Group und der MSC Foundation, Kapitän Gianluigi Aponte, Präsident der MSC Group und Mitglied des Stiftungsrats der MSC Foundation, Diego Aponte, sowie Don Stephens, der Gründer von Mercy Ships, die Vereinbarung, um dieses neue Projekt einzuläuten. Das neue, nur für diesen Zweck konzipierte Hospitalschiff soll die Auswirkungen der humanitären Arbeit von Mercy Ships, die lebensverändernde Operationen, anästhesiologische Versorgung und chirurgische Ausbildung für zukünftige Generationen an medizinischem Personal im Subsahara-Raum umfasst, erweitern.

Schwimmendes Krankenhaus

Das neue Schiff wird über Unterkünfte für etwa 600 Besatzungsmitglieder und Gäste an Bord verfügen. Das Krankenhaus wird sich über zwei Decks und 7.000m2 erstrecken und umfasst sechs Operationssäle, ein voll ausgestattetes Labor und hochmoderne Schulungsräume, wie etwa ein Simulationslabor. Dies ermöglicht es Mercy Ships, das lokale chirurgische Angebot während ihres 10-monatigen Einsatzes zu verbessern.

Die Notwendigkeit den Zugang zu chirurgischer Versorgung und Ausbildung in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara zu verbessern, ist nach wie vor sehr offensichtlich. In seiner Begrüßungsrede auf der Konferenz des West African College of Surgeons (WACS) in Freetown erklärte der Vizepräsident von Sierra Leone, Mohamed Juldeh Jalloh, dass das Land immer noch mit einem zu 91% ungedeckten Bedarf an chirurgischer Versorgung zu kämpfen hat. Er betonte die bereits erzielten Fortschritte und rief zu gemeinsamen Maßnahmen auf, um die Defizite in der Chirurgie zu beheben.

Chirurgische Versorgung Afrikas

Don Stephens, der Gründer von Mercy Ships, unterstrich die Vision von Mercy Ships, afrikanische Länder mit sicherer chirurgischer Versorgung und medizinischer Ausbildung zu versorgen: „Die finanzielle Unterstützung unzähliger Menschen auf der ganzen Welt für eine Flotte von Krankenhausschiffen wird durch unser neues, speziell für diesen Zweck gebautes Schiff sichtbar werden. Die Mission von Mercy Ships, Hoffnung und Heilung zu bringen, ist nur durch die Großzügigkeit unserer Partner sowie unserer ehrenamtlichen Besatzung möglich.“

Diego Aponte, Präsident der MSC Group und Mitglied des Vorstands der MSC Foundation, fügte hinzu: „Ich habe mich schon immer für Afrika interessiert und war beeindruckt von der außergewöhnlichen und ehrenvollen Natur von Dons Initiative, als sie zum ersten Mal vorgestellt wurde. Das veranlasste mich dazu, mich in signifikanter Weise zu engagieren. Mercy Ships bietet Tausenden von Familien in der Region konkrete Unterstützung. Da die MSC Group dort stark vertreten ist, ist es unsere Pflicht, den Menschen vor Ort etwas zurückzugeben. Dieses Schiff ist ein weiterer Meilenstein in unserer Vision, den afrikanischen Kontinent dabei zu unterstützen, eine prosperierende und nachhaltige Bestimmung zu erreichen.“ (red)