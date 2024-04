Der Bundesstaat Tennessee zählt zu den Südstaaten der USA und ist ein Ganzjahres- Urlaubsziel für Kulturinteressierte, Musikfans, Foodies, Outdoor-Begeisterte und Familien. Hier kommen Erlebnisse, die Tennessee-UrlauberInnen auf ihrer Bucke List abhaken können - von romantischen bis abenteuerlichen Erfahrungen ist für jeden Urlaubstypen etwas dabei.

Bucket List-Erlebnisse in Tennessee

Heißluftballonfahrt in Northeast Tennessee: Die beeindruckende Schönheit des Nordostens von Tennessee erleben Besucher während einer Heißluftballonfahrt aus einer neuen Perspektive. Mit einem erfahrenen Piloten treiben Groß und Klein sanft durch die Lüfte und genießen dabei beeindruckende Aussichten auf die umliegenden Berge, Flüsse und das üppige Grün der Region.

Gleitschirmfliegen im Sequatchie Valley: Ein aufregendes Gleitschirmabenteuer erwartet Besucher im Sequatchie Valley, das mit einem imposanten Panoramablick, sanften Hügeln, sich schlängelnden Flüssen und majestätischen Klippen die perfekte Kulisse für ein unvergessliches Gleitschirmflug-Erlebnis bildet.

Fallschirmspringen in West Tennessee: Nur 40 Minuten von Memphis entfernt, wagen Adrenalinjunkies den Sprung aus schwindelerregenden Höhen und werden mit einer Sicht auf malerische Landschaften und sanfte Hügel belohnt.

Wildwasser-Rafting in East Tennessee: Der Ocoee River, bekannt für seine olympische Strecke, zählt zu den besten Wildwasserflüssen der USA. Das 18 Kilometer lange Wildwasserabenteuer zieht jährlich über 300.000 Paddler an. Eingebettet in die Bald und Unaka Mountains, bietet der anspruchsvolle Nolichucky River mit seiner etwa 14 Kilometer langen Schlucht eine wilde Umgebung für eine geführte Tour. Während es auf dem von den Great Smoky Mountains umgebenen Upper Pigeon River rasant hergeht, bietet der Lower Pigeon River sanfte Stromschnellen, ruhige Badestellen und malerische Aussichten für gemütliche Floßfahrten für die gesamte Familie. Auf dem als State Scenic River ausgewiesenen Hiwassee River, in dessen Umgebung es Übernachtungsmöglichkeiten gibt, betreiben Urlauber Rafting auf eigene Faust.

Übernachten in der Suite 1986 im Dollywood's DreamMore Resort: Der personalisierte Reisebus von Dolly Parton heißt Suite 1986 und befindet sich im Dollywood's DreamMore Resort and Spa. Geschmückt mit üppigem Dekor und persönlichen Details werden Übernachtungsgäste hier in die Jahre 2008 bis 2022 zurückversetzt, als die Musik-Ikone mit dem Bus „on the road“ war. Im März 2022 erwarb das Resort das Gefährt und verwandelte es in die Suite 1986, die eine exklusive Übernachtungsmöglichkeit, kulinarische Köstlichkeiten und einen speziellen Concierge-Service bietet.

Glühwürmchen-Show im Great Smoky Mountains National Park: Jedes Jahr im Juni kommt es in den geschützten Blätterdächern des Great Smoky Mountains National Park in Ost-Tennessee zu einem Naturphänomen. Während eines zweiwöchigen Zeitfensters blinken Tausende von Glühwürmchen gleichzeitig in der Nähe des Elkmont-Campingplatzes. Dabei handelt es sich um ein Paarungsritual, das nur bei dieser Glühwürmchenart – heimisch in Tennessee und in Thailand – vorkommt. Aufgrund der hohen Nachfrage wird die Möglichkeit, dieses erstaunliche Schauspiel der gleichzeitigen Biolumineszenz zu beobachten, durch ein Lotteriesystem bestimmt. www.recreation.gov

VIP-Backstage-Tour in der Grand Ole Opry: Die Opry, Konzerthalle und Heimat der Country Musik, erleben Gäste wie ein Star bei einer privaten Backstage-Tour vor einer Live-Show. Während der Tour besichtigen die Teilnehmer die Garderoben sowie den berühmten Family Room, in dem die Künstler vor ihrem Auftritt relaxen, und werden persönlich durch einen der Stars des jeweiligen Abends begrüßt. Nach Drinks und Snacks steht das Highlight an: Wenn sich der große rote Vorhang hebt, genießen die Teilnehmer die erste Hälfte der Show von einem exklusiven Sitzplatz direkt auf der Bühne aus.

Weitere Informationen zu Tennessee unter: www.tnvacation.com (red)