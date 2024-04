Moby Lines verbindet wieder Italien mit Korsika

Die Hinfahrt von Livorno startet ab sofort morgens um 8:00 Uhr, die Rückfahrt von Bastia ist dann am Nachmittag. Zu bestimmten Terminen im April und Mai werden zusätzliche Abfahrten angeboten. Außerdem wurde die Saison im Vergleich zu den Vorjahren verlängert, so dass die Verbindung nun bis 3. November 2024 angeboten wird.

Details zu den Schiffen & Angeboten

Der „Dominoeffekt", der durch die gleichzeitige Aufnahme von Moby Fantasy und Moby Legacy, den beiden größten und umweltfreundlichsten Fähren, bringt Verbesserungen auf allen Strecken, da größere und modernere Schiffe eingesetzt werden können. Somit kann die Strecke Livorno-Bastia-Livorno zunächst von der beliebten Moby Orli, dann der Moby Corse und in den Sommermonaten zusätzlich auch von der Moby Zazà angeboten werden.

Alle Schiffe bieten dabei einen verbesserten Service an Bord. So stehen den Passagieren ein Selbstbedienungsrestaurant, eine Cafeteria, eine Show Lounge und ein Shop zur Verfügung und gestalten die Zeit an Bord damit noch angenehmer.

Mit dem Moby Night-Angebot besteht außerdem die Möglichkeit eine Kabine bereits für den Vorabend zu erwerben und dort zu übernachten. Check-in ist zwischen 20.00 und 23.30 Uhr und die Kabine steht für die gesamte Dauer der Überfahrt weiter zur Verfügung. Die Kosten starten ab 99 EUR für eine Innen- oder Außenkabine für zwei Personen und ab 119 EUR für eine Innen- oder Außenkabine für vier Personen. Das Frühstück ist im Preis inbegriffen.

Mehr Infos unter: www.mobylines.de (Red)