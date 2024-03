Sunny Cars: Top-Reiseziele & Preise in den Osterferien

Kommende Woche starten die Osterferien und die gute Nachricht: Vielerorts bekommen UrlauberInnen ihr Auto günstiger als letztes Jahr. Der Mietwagen-Anbieter Sunny Cars gibt einen Preisüberblick für die Osterferien und zeigt die beliebtesten Destinationen.

Reisen zu Ostern nimmt zu

Statt nur die Hauptsaison zu nutzen, setzen immer mehr Menschen auf Urlaub in der Vor- und Nachsaison. Das zeigt ein Blick in die Gesamtbuchungszahl. Während das Niveau außerhalb der Ferien auf einem vergleichbaren Level wie 2023 liegt, schnellt es in den schulfreien Tagen nach oben.

Über 30% mehr Reisende reservierten bereits einen Mietwagen für die Osterferien. Gerade der 23. März 2024, also der erste Feriensamstag, sticht heraus. An diesem Datum holen die allermeisten UrlauberInnen ihr Ferienauto ab und starten ihre Reise. Auch in der Gesamtbetrachtung hat der März die Nase vorne. Er stellt den bislang stärksten Mietwagenmonat des noch jungen Jahres dar.

Preisentwicklung & Buchungstrend

Gute Nachrichten für Mietwagenfans: Die Kosten für den Urlaubsflitzer liegen deutlich tiefer als noch im Vorjahr. Durchschnittlich liegt der Preis pro Buchung in den Osterferien bei 447 EUR und damit über 50 EUR günstiger als 2023. Während andere Bausteine der Reise immer mehr zu Buche schlagen, lässt sich beim Ferienauto damit ein gegensätzlicher Trend ablesen.

Eine weitere Tendenz: frühes Buchen. Während in den letzten Jahren Unsicherheit zur Last-Minute-Reiseplanung führte, trauen sich viele nun wieder mit Vorlauf zu reservieren. Doch auch die Preise für Kurzentschlossene liegen deutlich unter den Preisen der Osterferien 2023.

Top-Ziele der Mietwagenreisenden

Bei den beliebtesten Destinationen führen Portugal und Spanien das Ranking an. Doch auch nach Übersee zieht es viele - hier stehen die USA hoch im Kurs. Diese drei Lieblingsdestinationen zeigen auch einzeln betrachtet, dass pro Land 2023 etwa ein Drittel weniger OsterurlauberInnen kamen.

Beispiele: Last-Minute-Preise

Auch wer kurz entschlossen noch die Osterferien und Feiertage nutzt, freut sich über die Mietwagenpreise. Das zeigt sich am Beispiel der Osterferienwoche von 23. bis 30. März 2024. Den Kleinwagen gibt es auf Mallorca schon ab 318 EUR, auf Gran Canaria sogar schon ab 238 EUR. Am Festland liegen die Kosten ab Malaga bei 265 EUR. Besonders günstig: ein Ferienauto in Portugal. Ab Faro starten Reisende ihren Roadtrip für 101 EUR, ab Lissabon für 110 EUR.

Traditionell höhere Preise erwarten USA-Fans. Wer die Westküste entdecken möchte, startet mit einem Wagen der unteren Mittelklasse ab 385 EUR in San Francisco oder ab 519 EUR in Los Angeles. An der Ostküste in New York liegen die Kosten für einen Pkw der Mittelklasse bei 472 EUR, wer in Miami startet, zahlt 552 EUR. (red)