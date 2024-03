Sustainable Brand Index 2024: Top-Bewertung für Hurtigruten

Hurtigruten wird von den NorwegerInnen als die führende Marke in Punkto Nachhaltigkeit aus der Reise- und Tourismusbranche wahrgenommen - so das Fazit des Sustainable Brand Index 2024. Die jährliche Umfrage ermittelt die Wahrnehmung des Nachhaltigkeitsniveaus von Marken durch VerbraucherInnen in verschiedenen Branchen. Insgesamt wurden heuer 13.000 NorwegerInnen befragt.

„Es freut uns sehr, dass die Norweger Hurtigruten als die nachhaltigste Marke aus dem Reise- und Tourismussektor sehen. Diese Anerkennung bestätigt unsere Erfolge beim Schutz von Natur und Kultur sowie unsere enge Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden entlang der norwegischen Küste, die wir tagtäglich befahren,“ sagt Hedda Felin, CEO von Hurtigruten. „Für uns ist es wichtig, dass die Wahrnehmung mit unserer tatsächlichen Leistung übereinstimmt. Dieser Anspruch treibt unsere Investitionen in Lösungen voran, die echte Veränderungen bewirken, darunter die Reduzierung von Emissionen, das Management von Lebensmittelabfällen, die Beschaffung lokaler Produkte und die Einbindung von Dienstleistungen von Anbietern entlang der Küste.“

Auszeichnungen für Hurtigruten

Ein Spiegel für diesen Einsatz ist die Top-Platzierung von Hurtigruten im NABU-Kreuzfahrtranking 2023. Deutschlands mitgliederstärkster Naturschutz- und Umweltverband bewertet jährlich den Fortschritt der Reedereien der Kreuzfahrtbranche bei er Umsetzung von Maßnahmen zur Emissionsminderung.

Im vergangenen Jahr erhielt die Hurtigruten Group zudem von der renommierten Rating-Agentur Sustainalytics ein Top-ESG-Ranking und wurde als einziges Kreuzfahrtunternehmen der niedrigsten der fünf Risikostufen zugeordnet. Damit gehört Hurtigruten zu den besten 3% aller bewerteten Unternehmen der internationalen Reisebranche.

„Wir tätigen erhebliche Investitionen, um Emissionen zu reduzieren, einschließlich umfassender grüner Technik-Updates auf unseren Schiffen. Derzeit arbeiten wir mit einer Vielzahl von Akteuren aus Industrie, dem öffentlichen Sektor und der Wissenschaft an der Entwicklung des ersten emissionsfreien Postschiffs. Unser Ziel ist es, Emissionen gänzlich zu eliminieren und den Energieverbrauch drastisch zu reduzieren. Wir wissen, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben und unser Engagement dafür ist ungebrochen.“ (red)