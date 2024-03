Rail Europe führt „Stornierungsschutz“ ein

Ab sofort erhalten auch KundenInnen, die sich für nicht-flexible oder halb-flexible Tickets entscheiden, die Möglichkeit auf Erstattung durch die Kundenbetreuung von Rail Europe. Die neue Option ist laut Mitteilung für alle Bahnfahrten aus dem Portfolio von Rail Europe verfügbar – unabhängig von der Strecke und Eisenbahngesellschaft. Aktuell ist diese Option ausschließlich bei Buchungen direkt über die Website verfügbar.

Damit unterstreiche Rail Europe den eigenen Anspruch, den Kunden größtmöglichen Service zu bieten und das Reisen mit der Bahn in Europa so einfach und unkompliziert wie möglich zu gestalten, heißt es in einer Mitteilung. „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden diesen ‚Stornierungsschutz‘ auch für nicht-flexible und halb-flexible Tickets anbieten können. Heute ist es für viele unserer Kunden mehr denn je wichtig, auch beim Reisen flexibel und zugleich unbeschwert unterwegs zu sein. Daher verstärken wir gezielt den Kundenservice, wo immer es möglich ist“, erläutert Jürgen Witte, Chief Product Officer von Rail Europe. „Mit dieser neuen Möglichkeit gehen wir ganz bewusst einen Schritt weiter und wollen innerhalb der die Branche neue Standards setzen.“ (red)