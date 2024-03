Neuzugänge bei Grandi Navi Veloci

Insgesamt umfasse die Flotte des Unternehmens, Teil der MSC-Gruppe, damit 28 Schiffe, die 31 Linien in sieben verschiedenen Ländern bedienen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die beiden neuen Schiffe werden ab Mitte März auf den Routen von und nach Sizilien und Sardinien eingesetzt.

Beide Schiffe können jeweils über 2.900 Passagiere beherbergen. Sie verfügen demnach über große und komfortable Räumlichkeiten, die allen Passagieren sowie der Besatzung einen hochwertigen Service an Bord garantieren. Insgesamt zählen 319 Kabinen, ein Entspannungsbereich, zwei Bars, ein Restaurant, ein Spielraum für Kinder, ein Shop, Aufzüge auf jedem Deck und ein Bereich für Haustiere zur Ausstattung.

Mehr Präsenz im Mittelmeer

Die beiden Zwillingsschiffe wurden 2003 auf der Fincantieri-Werft in Castellamare di Stabia gebaut und gehörten zuvor zur Flotte der Moby-Gruppe. Nach Abschluss der Wartungsarbeiten, Fertigstellung der Ausstattung und der Lackierung in den GNV-Farben werden die beiden Schiffe auf den italienischen Routen des Unternehmens eingesetzt: Ab dem 20. März verkehrt die GNV Sirio in Sizilien auf der Linie Genua-Palermo-Genua, die GNV Auriga ab dem 28. März in Sardinien auf der Linie Genua-Porto Torres-Genua.

“Diese beiden neuen Schiffe in der Flotte symbolisieren einen entscheidenden Schritt zur Steigerung der Passagier- und Transportkapazitäten. Es ist zudem eine herausragende Möglichkeit, unsere Präsenz im Mittelmeer zu verstärken – insbesondere auf den historischen Routen von und nach Sizilien und Sardinien. Auf diesem Weg bekräftigen wir diesen für die Entwicklung des Unternehmens entscheidenden Schlüsselmarkt,“ so Matteo Catani, CEO von GNV. (red)