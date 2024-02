Mit Discover Airlines nonstop von Frankfurt nach Tulum

Mit der Aufnahme des neuen Ziels im kommenden Winterflugplan wird der Ferienflieger als einzige Fluggesellschaft überhaupt eine Nonstop Verbindung zwischen Europa und Tulum in Mexiko anbieten. Denn bisher ist Tulum von Europa nur per Umsteigeverbindungen über die USA oder Mexiko erreichbar.

Zwei wöchentliche Nonstop-Flüge

Ab dem 12. Dezember 2024 bis Ende April 2025 bietet Discover Airlines zweimal die Woche, immer donnerstags und sonntags, eine Nonstop Verbindung von Frankfurt zum Flughafen Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto - der erst im vergangenen Dezember eröffnet - an. Die Monate Dezember bis April gelten als ideale Reisezeit, da sie in die Trockenzeit fallen. In rund 12 Stunden Flugzeit erreichen Reisende das auf der Halbinsel Yucatán gelegene Traumziel, das bekannt für seine gut erhaltenen Maya-Ruinen und paradiesischen Sandstrände mit türkisfarbenem Wasser ist.

Durch die vollständige Einbindung von Discover Airlines in das Netzwerk der Lufthansa, würden Reisende aus ganz Europa zukünftig von der neuen Strecke profitieren. Flüge können ab sofort über discover-airlines.com sowie lufthansa.com gebucht werden. (red)