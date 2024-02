Ryanair & TUI kooperieren

Die Vereinbarung garantiert den TUI-Kunden auch, dass ihre korrekten Kontakt- und Zahlungsinformationen an Ryanair weitergegeben werden, so dass sie direkten Zugang zu ihrem myRyanair-Konto haben und wichtige Fluginformationen direkt per E-Mail erhalten.

Mit dieser Vereinbarung hebe sich TUI deutlich von den nicht zugelassenen OTA-Piraten ab, die ihre KundInnen weiterhin mit versteckten Aufschlägen betrügen und überfordern und Ryanair gefälschte Kontakt- und Zahlungsinformationen zur Verfügung stellen. TUI-KundInnen würden davon profitieren, dass TUI die echten Niedrigpreise von Ryanair ohne versteckte Aufschläge anzeigt und Ryanair korrekte Kundenkontakt- und Zahlungsdaten zur Verfügung stellt. Ein weiterer Vorteil sei, dass sie auch weiterhin von flexiblen Zahlungsplänen und ATOL-Schutz profitieren und das Kundenverifizierungsverfahren von Ryanair durchlaufen nicht mehr durchlaufen müssen, das Gäste der nicht autorisierten OTA-Piraten weiterhin durchführen müssen, heißt es in der Presseaussendung von Ryanair. TUI ist neben weloveholidays und Kiwi der dritte zugelassene OTA-Partner von Ryanair.

Erfreuliche Vereinbarung

„Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit TUI bekannt zu geben, die es TUI-Kunden ermöglicht, Ryanair-Flüge, -Sitzplätze und -Gepäck als Teil ihres Urlaubspakets zu buchen, und zwar mit der Garantie, dass sie volle Preistransparenz bei Ryanair-Produkten haben, dass sie alle Informationen zu ihrem Flug direkt von Ryanair erhalten und dass sie über ihr myRyanair-Konto direkten Zugriff auf ihre Buchung haben. Mit dieser Vereinbarung unterscheidet sich TUI von den OTA-Piraten, die die Verbraucher weiterhin betrügen, indem sie unrechtmäßig die Ryanair-Website kopieren und unsere Flüge mit ungeheuerlichen versteckten Aufschlägen und überhöhten Preisen falsch verkaufen", so Dara Brady von Ryanair.

Die neue Vereinbarung folge der Strategie des TUI_Konzerns, die Geschäftsfelder stärker zu digitalisieren. Durch die Kooperation mit Ryanair werde nun das Angebot an dynamisch verpackten TUI-Reisen weiter ausgebaut und gleichzeitig ein weiterer Meilenstein in der Digitalisierung erreicht. „Darüber hinaus trägt die Kooperation auch zu unserer Wachstumsstrategie bei - Ziel ist es, durch mehr Produkte und neue Gäste zusätzliches Wachstum zu erzielen", so Peter Krüger, Chief Strategy Officer & Chief Executive Officer Holiday Experiences, TUI Group. (red)