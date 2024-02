A-Rosa: Vier Wein & Genuss-Reisen 2024

Das neue Konzept der Wein & Genuss-Reisen 2024 basiert darauf, die zahlreichen Weinanbaugebiete und Weingüter entlang der jeweiligen Fahrtgebiete in den Vordergrund zustellen. So werden lokale Winzer bekannter Weingüter an Bord der A-Rosa Schiffe ihre edlen Tropfen in hochwertigen Degustationsveranstaltungen präsentieren und Master-Sommelier Hendrik Thoma oder Sommelière Verena Herzog die Gäste in Punkto Wein zu den servierten Menüs beraten.

Kulinarisch werden die Gäste nach wie vor von A-Rosa Genussbotschafter Oliver Edelmann und seinem Team verwöhnt, die während jeder „Wein & Genuss-Reise“ zwei Pairing- Winzer-Menüs kreieren und somit für neue Geschmackserlebnisse der korrespondierenden Weine sorgen. Darüber hinaus können die Gäste je nach Fahrtgebiet noch ein zusätzliches Crémant- oder Riesling-Menü mit passender Weinbegleitung und -beratung durch Hendrik Thoma oder Verena Herzog hinzubuchen.

„Unsere Reisen führen durch einige der berühmtesten Weinanbaugebiete Europas. Was wäre also naheliegender, als unseren Gästen die besten Weine aus den Regionen zusammen mit den lokalen Winzern zu präsentieren? Das Konzept der neuen ‚Wein & Genuss-Reisen‘ sieht genau das vor und macht somit das Fahrtgebiet mit allen Sinnen erlebbar. An Bord dürfen sich unsere Gäste zudem auf ein tolles Programm von unseren Sommeliers und exklusive Menüs im Restaurant freuen“, so Oliver Edelmann.

Rhône - Wein & Genuss-Reise

Die erste „Wein & Genuss-Reise“ der Saison 2024 findet vom 4. bis 11. Mai auf der Rhône statt und führt von Lyon aus nach Mâcon, Arles und Avignon. An Bord der A-Rosa Luna warten auf die Gäste eine exklusive Crémant-Degustation mit Master-Sommelier Hendrik Thoma, eine Käste-Degustation mit Weinbegleitung und die Winzer des Château La Nerthe aus der Gemeinde Châteauneuf-du-Pape. Die dortigen Weinberge bestehen aus einer zusammenhängenden Fläche von 90 Hektar, auf welchen rote und weiße Rebsorten der bekannten Weine reifen. Zudem werden Vertreter der Winzergemeinschaft „Cave de Tain“ aus Tain l’Hermitage zu Gast sein und einige Weine aus dem nördlichen Rhône-Tal mitbringen.

Seine - Wein & Genuss-Reise

Ebenfalls in Frankreich befährt die A-Rosa Viva vom 13. bis zum 20. Juni die Seine und legt während der dortigen „Wein & Genuss-Reise“ unter anderem in Paris, Rouen, Caudebec-en-Caux und Vernon an. Mit an Bord sind Valeer Verlinden von Jean Faux und die Winzer von Domaine Roc de l’Abbaye, die eine Wein-Degustation anbieten werden. Das Château Jean Faux aus der Bordeaux-Region ist vor allem für den biodynamischen An- und Ausbau bekannt, welcher in der Region recht selten vorkommt, jedoch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das Weingut Roc de l’Abbaye liegt im Zentrum des Dorfes Saint-Satur an der Loire und legt den Fokus auf den Sauvignon Blanc. Die spezielle Bodenformation der Region verleiht den Weinen eine untrüglich rauchige Note – die legendäre Feuersteinnote. Zusätzlich dürfen sich die Gäste auf eine Cidre-Degustation sowie eine Käse- und Austern-Verkostung mit Weinbegleitung freuen.

Rhein - Wein & Genuss-Reise

Zur besten Weinlese-Zeit startet die A-Rosa Silva vom 6. bis 13. Oktober auf dem Rhein zur nächsten „Wein & Genuss-Reise“. Von Köln aus führt die Route auf die Mosel nach Cochem und weiter auf den Rhein nach Koblenz, Nierstein, Rüdesheim, Boppard und Bonn, und somit direkt vorbei an den Weingütern Ebernach in Cochem und Allendorf in Oestrich-Winkel im Rheingau. Der Winzer Heinz Rudolf Zenzen wird sich an Bord selbst die Ehre geben und den Gästen exklusive Weine aus einer der besten Weinregion Deutschlands präsentieren. Das traditionsreiche Weingut Kloster Ebernach liegt inmitten der typischen terrassierten Weinberge entlang der Mosel und betreibt seit über 350 Jahren Weinbau. Bekannt sind vor allem die Riesling-Weine aus dem Steilhang, der Weiß- und Spätburgunder aber auch der süße Cuvée. Während eines zubuchbaren Ausflugs haben die Gäste auch die Möglichkeit, das Weingut Allendorf in Oestrich-Winkel selbst zu besichtigen und den Winzern über die Schulter zu schauen. Dieses ist bereits seit 1773 im Familienbesitz und begeistert Liebhaber des klassischen Rieslings und Spätburgunders.

Douro - Wein & Genuss-Reise

Durch das beeindruckende Weinanbaugebiet Alto Douro geht es zur letzten der vier „Wein & Genuss-Reisen“ in der Saison 2024. Vom 23. bis 30. Oktober befährt die A-Rosa Alva von Porto aus den Douro und legt unter anderem in Barca d’Alva und Pinhão an. Winzer der Weingüter Nieport und Solheiro aus dem Douro-Tal werden gemeinsam mit Master-Sommelier Hendrik Thoma an Bord sein und Fragen rund um die Weine aus der Region und den Anbau beantworten. Zudem wird es Workshops zu den berühmten Pastel de Nata und eine Verkostung eines Vintage-Portweins geben. Abgerundet wird die Reise von einem kulinarischen Abenderlebnis in einer landestypischen Quinta. (red)