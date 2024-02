Discover Airlines ist neuer Flugpartner der Anex-Reisemarken

Im kommenden Sommer bieten Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen auch Flugpauschalreisen mit Discover Airlines an. Durch die Zusammenarbeit mit dem Tochterunternehmen der Lufthansa Group baut die Anex Gruppe ihr Urlaubsansgebot insbesondere in Spanien - hier vor allem auf den Balearen und den Kanaren - sowie in Griechenland und auf der Fernstrecke stark aus.

Zusammenarbeit mit Discover Airlines

Discover Airlines, die bis September 2023 als Eurowings Discover firmierten, bedienen ihr weitläufiges Streckennetz von den Drehkreuzen Frankfurt und München aus. Die moderne Fluggesellschaft hat eine Vielzahl von Services wie Vor-ab-Check-in, barrierefreises Reisen, Reisen mit Tieren, Sportgepäck, Babybettchen und Sondermahlzeiten.

„Durch die Zusammenarbeit mit Discover Airlines bieten wir unseren Gästen von Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen eine noch größere Auswahl bei den Flugverbindungen und somit die Möglichkeit, ihr Urlaubsziel sehr komfortabel und zum gewünschten Datum zu erreichen”, sagt Michael Berndroth, Direktor Produkt bei Anex Tour. (red)