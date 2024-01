TUI Cruises: Neuer Partner liefert 'grünes Methanol'

Auf dem Weg zur klimaneutralen Kreuzfahrt ist der Einsatz emissionsarmer Kraftstoffe ein entscheidender Faktor. Dafür hat die Kreuzfahrtreederei nun eine Vereinbarung mit dem Hamburger Energieunternehmen Mabanaft zur Entwicklung einer langfristigen, strategischen Zusammenarbeit unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht vor, den künftigen Bedarf der Schiffe an grünem Methanol in den deutschen Häfen zu decken. In einer nächsten Stufe könne dann die Belieferung auf weitere Häfen in Europa ausgeweitet werden.

Wybcke Meier, CEO TUI Cruises sagt dazu: „Die klimaneutrale Kreuzfahrt ist eine Frage der richtigen Technologien und langfristiger Strategien. Wir haben beides. Zum einen die fortlaufende Ausrüstung unserer Flotten mit innovativen Antrieben, dazu die Absicherung ihrer Versorgung mit alternativen Kraftstoffen - durch Kooperationen mit Partnern wie Mabanaft. So werden wir unsere Ziele erreichen.“

TUI setzt auf grünes Methanol

Ein Kernelement der Nachhaltigkeitsstrategie 2030 von TUI Cruises ist, frühzeitig Allianzen aufzubauen mit Lieferanten alternativer Kraftstoffe für eine gesicherte Versorgung ihrer beiden Kreuzfahrtflotten Mein Schiff und Hapag-Lloyd Cruises.

„Grünes Methanol wird eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung der Schifffahrt spielen“, sagt Volker Ebeling, Senior Vice President New Energy, Versorgung & Infrastruktur bei Mabanaft. „Diese Vereinbarung mit TUI Cruises ist ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung und ein wichtiger Beitrag für die klimafreundliche Kreuzfahrt.“

Mit der Mein Schiff 7 stellt TUI Cruises ab Sommer 2024 eines der ersten Kreuzfahrtschiffe in Dienst, das für den Betrieb mit Methanol und perspektivisch mit grünem Methanol ausgerüstet wurde. Der Schiffsantrieb erfolge laut TUI Cruises so nahezu CO2-neutral. (red)