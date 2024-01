FTI gibt Fernstrecke für Winterbuchungen frei

FTI hat mit heutigem Datum viele Ziele für Winterbuchungen freigegeben. Für Reisen in den Indischen Ozean steht so nahezu das gesamte Portfolio zur Verfügung. Auch weitere Longhaul-Destinationen werden sukzessive zur Buchung freigegeben. Damit ermöglicht der Veranstalter seinen PartnerInnen in den Reisebüros, ihren KundInnen schon jetzt attraktive Hotel- und Flugangebote zu sichern.

Umfangreiches Portfolio buchbar

„Die Fernstrecke ist zurück. Der Trend zum frühzeitigen Buchen sowie der Gästezuwachs im guten zweistelligen Prozentbereich zeigen, dass wir mit der jetzigen Freischaltung unserer Traumziele und -hotels die richtige Taktik gewählt haben“, sagt Dominik Schneeberger, verantwortlich für Flug- und Produktkoordination bei FTI Österreich. „Zudem geben wir den Reisebüros damit zu einem entscheidenden Zeitpunkt eine ideale Vorlage, um gute Umsätze für die Wintersaison 2024/25 generieren zu können.“

Für die Malediven und Mauritius ist bereits nahezu das komplette Reise- und Unterkunftsportfolio buchbar. Weitere beliebte Destinationen in der Ferne, wie zum Beispiel Thailand, Sansibar, Bali, Kenia oder die Dominikanische Republik, werden sukzessive in die Systeme der Reisebüros einfließen.

Inforeise auf die Malediven

Vor wenigen Wochen konnten sich neun Reiseprofis aus den österreichischen Reisebüros, im Rahmen einer Infotour mit Dominik Schneeberger gemeinsam mit Ibrahim Yücekaya von Turkish Airlines, selbst ein Bild von den Trauminseln der Malediven machen.

Zu den Highlights der Agenttour zählten, neben der Anreise mit Turkish Airlines, der spektakuläre Transfer mit dem Wasserflugzeug. Darüber hinaus waren die TeilnehmerInnen von der Diversität der besuchten Resorts beeindruckt und lobten Service und Qualität der FTI Partneragentur vor Ort. "Nicht zuletzt aufgrund der vielfältigen Angebote, die die unterschiedlichen Inseln bieten und der idealen Verbindung via Istanbul, entwickeln sich die Malediven gerade von der „Once in a Lifetime“ Destination zum bevorzugten Ziel wiederkehrender Stammgäste", so FTI in der Aussendung.

Weitere Informationen unter: www.fti.at (red)