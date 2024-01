A-Rosa unterstützt mit Neujahrstombola soziale Projekte

Im Rahmen der diesjährigen Neujahrstombola an Bord der neun Schiffe auf Rhein und Donau kamen insgesamt 13.745 EUR zusammen. Diese Summe hat A-Rosa dann auf 15.000 EUR erhöht - sodass je 5.000 EUR an den Rostocker Tierschutzverein e.V. und das dazugehörige Tierheim Rostock-Schlage, die Familie Rahe-Stiftung, sowie die Obdachlosenhilfe Rostock gGmbH gingen.

In bewährter Tradition hatten die A-Rosa Silvestergäste die Möglichkeit, an der alljährlichen Neujahrstombola teilzunehmen, deren gesamte Einnahmen wohltätigen Projekten zugutekamen. Durch den Kauf eines 5-Euro-Loses eröffneten Teilnehmende sich die Chance, eine A-Rosa Städtereise sowie andere Reisegutscheine und hochwertige Sachpreise zu gewinnen.