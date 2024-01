Mein Schiff 3 geht auf Lesereise

Die Schauspielerinnen Gerit und Anja Kling haben unter anderem ihr Buch „Dann eben ohne Titel… Wir konnten uns mal wieder nicht einigen: Zwei Schwestern, eine Geschichte“ im Gepäck, in dem es um das Leben der beiden geht. Gaby Hauptmann präsentiert in ihrem neusten Roman „Hoffnung auf eine glückliche Zukunft“, welcher im Februar 2024 erscheint, eine einzigartige Heldin und den Anfang einer furiosen Bodensee-Saga.

Und für jeden, der es etwas mordlustiger mag: Svea Jensen bringt unter anderem ihren neuen Krimi „Mörderisches Watt“ (EVT: 19.03.2024) mit und Sabine Weiß sorgt mit ihrem neuen Sylt-Krimi „Gefährlicher Sog“ (EVT 28.03.2024) für Spannung auf hoher See. Zudem liest sie aus ihrem historischen Roman „Blüte der Zeit“, der passend zur Route unter anderem in England spielt.

Sontje Beermann und Katie McLane verführen die Gäste in romantische Welten. Sontje Beermann wird aus ihrem Roman „Rache ist Metal“ lesen, der auf der Full Metal Cruise auf der alten Mein Schiff 2 spielt und Katie McLane gibt Gästen auf der Mein Schiff 3 einen Einblick in ihr neues Buch „Bad Romeo & Broken Juliet“ (EVT: 23.05.2024). Dr. Karsten Eichner unterhält die Gäste mit interessanten Kreuzfahrt-Geschichten sowie den Erlebnissen berühmter Schriftsteller auf hoher See.

Autogrammstunden und Schreibworkshops

Die AutorInnen sorgen nicht nur mit Lesungen und Autogrammstunden für beste Unterhaltung an Bord, sondern sind auch bei exklusiven Programmen, wie dem „Afternoon Tea“ zu finden. Der Kreativität freien Lauf lassen, können Gäste im Atelier, wo sie ihr individuelles Lesezeichen mit Aquarellfarben und künstlerischen Accessoires gestalten können. Zudem finden Workshops zum Thema „Kreatives Schreiben“ oder „Reisetagebuch“ statt. Und ganz nebenbei können sich die Gäste auch auf spektakuläre Highlights der Reise und der Mein Schiff 3 freuen. So geht die Reise von Bremerhaven, über Invergordon und den Orkney-Inseln mit Kirkwall nach Edinburgh. Anschließend nimmt die Mein Schiff 3 Kurs auf Belfast und Southampton bevor die sie nach Bremerhaven zurückkehrt.

Die 10-tägige Reise vom 30.04. bis 10.05.2024 mit der Mein Schiff 3 ab/bis Bremerhaven gibt es ab 1.799 Euro pro Person in einer Innenkabine, ab 2.369 EUR pro Person in einer Balkonkabine, jeweils bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen und jeweils inklusive 130 EUR Frühbucherermäßigung bis zum 31.01.2024. (red)