Fünf ungarische Hotels bei den World Luxury Hotel Awards ausgezeichnet

Das Spirit Hotel Thermal Spa in Sárvár erhielt heuer die meisten Auszeichnungen, nämlich insgesamt sieben in verschiedenen Kategorien, darunter „Global Spa of the Year“ und „Luxury Country Hotel of the Year“. Neben dem Spirit Hotel durften sich vier weitere ungarische Hotels über Auszeichnungen freuen. Das Párisi Udvar Hotel Budapest holte sich die Titel “World's Best Luxury Heritage Hotel", “Best Historic Luxury Hotel in the Region" und “Best Luxury Hotel in the Country".

Noch mehr Auszeichnungen

Das Schloss Botaniq Turai wurde zum besten Luxury Heritage Hotel und zum besten Luxury Castle Hotel auf dem europäischen Kontinent gewählt. Das LUA Resort in Balatonfüred wurde zum besten Luxushotel am Wasser in Europa, zum besten erwachsenenfreundlichen Hotel in der Region und zum besten neuen Luxushotel gekürt. Das Hungarikum Hotel in Lakitelek wurde zum besten kulturellen Luxushotel der Region gekürt und erhielt außerdem den Titel des besten Konzept- und Heritage-Hotels des Landes.