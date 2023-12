Zwei Hoteleröffnungen in Budapest

Inspiriert vom faszinierenden Leben der Erzherzogin und des Pfalzgrafen Joseph im Budapest des 19. Jahrhunderts, verbindet die edle Herberge, die Teil des globalen Portfolios von Marriott Bonvoy ist, nahtlos die pulsierende Energie einer modernen Metropole mit der zeitlosen Pracht der Stadt. Gäste begeben sich hier auf eine Reise durch die Zeit, um das lokale Erbe auf moderne Weise neu zu entdecken. Das Design der 216 Zimmern und Suiten bietet einen raffinierten, zeitgenössischen Luxus, entworfen von dem bekannten italienischen Designer Piero Lissoni. Verschiedene Räume laden zum Genießen ein wie z. B. das Restaurant „Pavilon“, eine glasüberdachte grüne Oase, und die Anton Bar & Deli. Ein wahrer Ort zum Entspannen ist das großzügige Spa mit Fitness Center und Swimmingpool. Das Dorothea befindet sich im lebendigen Herzen von Budapest, in der Nähe von Sehenswürdigkeiten wie dem Parlament und der Kettenbrücke.

Premiere für Four Points by Sheraton

Nach einem Soft Opening im Sommer wurde das Four Points by Sheraton Budapest Danube am 16. November offiziell eingeweiht. Das erste Budapester Haus der Marke Marriott International liegt direkt an der Donau im Herzen des 13. Bezirks und erwartet seine Besucher mit 105 Gästezimmern und einer schicken Bar auf dem Dach. Dank der einzigartigen Ausrichtung bieten fast drei Viertel der Zimmer einen wunderschönen Blick auf die Donau, die beliebte Stadtoase Margareteninsel und die Budaer Hügel. Die digitalen Lösungen des Hotels erhöhen den Komfort der Gäste, während die moderne Technologie eine starke Kohäsion mit dem Design bildet, das sowohl in den Zimmern als auch in den öffentlichen Bereichen mit Originalpostern und -möbeln die Atmosphäre der 60er und 70er Jahre heraufbeschwört. Das Hotel ist speziell für Geschäftsreisende ausgerichtet, ein Tagungsraum mit 50 Plätzen eignet sich für mittelgroße Veranstaltungen. Für Gäste, die sich fit halten möchten, steht ein ausgestatteter Fitnessraum zur Verfügung, die Rooftop Bar verwöhnt mit einer unvergesslichen Aussicht.

Dorothea Hotel

Four Points by Sheraton Budapest Danube