Zwei neue Lichterspektakel in Budapest

Neben einer magischen Weihnachtsbeleuchtung, die im Advent ganz Budapest erstrahlen lässt, und den grandiosen Lichtinstallationen im Lumina Park gibt es zwei neue Ausstellungen in der Hauptstadt, welche die Besucher mit einzigartigen Lichtspektakeln begeistern.

Das Universum des Cinema Mystica ist die Heimat von Licht, Klang, Kunst und Magie. Eine sinnliche Reise, die durch verschiedene neue Medieninstallationen führt. Die Räume verwandeln sich in mystische Welten, in denen die Grenzen zwischen Vision und Realität verschwimmen, wo der Betrachter Teil der Kunst wird und von einer unglaublichen Magie eingehüllt wird. Die Produzenten des Cinema Mystica haben die Beziehung zwischen Technologie und Kunst neu definiert und ein unvergleichliches audiovisuelles Erlebnis geschaffen, welches in der ungarischen Kunstszene absolut einzigartig ist.

Alles dreht sich ums Licht

Digitale Kunst, immersiv projizierte Räume, 3D-gedruckte Skulpturen, interaktive Installationen und Kurzfilme warten hier auf die Besucher. Durch die Lichtinstallationen und Projektionen des LAM Budapest haben Besucher die Chance, das Licht als physikalisches und natürliches Phänomenon wahrzunehmen. Die ausgestellten Kunstwerke ermöglichen es, aus neuen Perspektiven ein tieferes Verständnis für die Natur des Lichts zu bekommen: von Supernovas bis zu schwarzen Löchern, von der künstlichen Natur bis zu Paralleluniversen, von programmierten neuronalen Netzen bis zu strahlenden Glasobjekten oder von den in Kristallstrukturen eingeschlossenen Nordlichtern bis zur Lichtchoreographie, die auf der Netzhaut reflektiert wird. Das Light Art Museum befindet sich im Stadtzentrum Budapests, in der berühmten Markthalle in der Hold Straße.

https://cinemamystica.net/en

https://lam.xyz/