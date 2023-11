Ungarns Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten

Vom berühmten Weihnachtsmarkt an der St. Stephans Basilika in Budapest, der bereits zum dritten Mal als „Bester Weihnachtsmarkt Europas“ ausgezeichnet wurde, bis in den Osten nach Debrecen oder in den Süden nach Pécs - Ungarn punktet in der Vorweihnachtszeit mit vielen festlichen Märkten die über das ganze Land verteilt zu finden sind.

Die schönsten Weihnachtsmärkte Ungarns:

Weihnachtsmarkt an der St.-Stephans-Basilika:

Laut „European Best Destinations“ und basierend auf den Stimmen von über 374.000 Reisenden weltweit wurde der Weihnachtsmarkt am St. Stephans Platz zum dritten Mal in Folge zum schönsten Weihnachtsmarkt Europas gewählt. Vor der aufwändig mit Projektionen und Animationen beleuchteten Basilika, erwarten die BesucherInnen bis 1. Jänner 2024 über 120 Stände sowie eine Eislaufbahn zum Schlittschuhlaufen. Die kulinarischen Angebote umfassen traditionelle ungarische Speisen und Getränke - von Langos über "forraltbor" (Glühwein) bis hin zu Baumstriezel (Kürtöskalács) sowie Weihnachtsmarkt-Klassiker.

Weitere Weihnachtsmärkte in Budapest:

Darüber hinaus laden in der Hauptstadt unter anderem folgende kleinere und größere Märkte zu besinnlichen Stunden: Weihnachtsmarkt am Vörösmarty-Platz, Weihnachtsmarkt in Óbuda (Fő tér), Weihnachtsmarkt auf Budapests Modemeile (Deák-Ferenc-Straße), Weihnachtsmarkt am Erzsébet-Platz, Weihnachtsmarkt am *Gläsernen Wal“ (Bálna), Adventsprogramme auf dem Burggarten-Basar (Buda), Weihnachtsmarkt im Stadtwäldchen (Városliget), Weihnachtsmarkt im Allee-Einkaufszentrum.

Weihnachtsmärkte auf dem Land:

Aber auch außerhalb der Hauptstadt, beispielsweise in den Orten Eger, Veszprém (Kulturhauptstadt Europas 2023), Pécs, Vác, Szeged und Debrecen erwarten BesucherInnen festliche Märkte mit einem großen Angebot und zahlreichen Attraktionen. (red)