Ende der Corona-Nachwehen: Im letzten Jahr prägte der Fahrzeugmangel den Mietwagenmarkt. Entsprechend gab es nicht immer genug Ferienautos, bei den vorhandenen explodierten die Preise. Das diese Zeit nun der Geschichte angehört, zeigt das Wirtschaftsjahr 2022/23 (1. November 2022 bis 31. Oktober 2023) bei Sunny Cars mit einem Rekordumsatz.

Mit ausreichend vorhandenen Autos und sinkendem Preisniveau gegenüber dem Vorjahr verzeichnete der Qualitäts-Mietwagen-Veranstalter über 785.000 Buchungen. Diese hohe Nachfrage verteilt sich auf alle Quellmärkte des Unternehmens. Dazu gehören neben Deutschland, Österreich und der Schweiz auch Belgien, Frankreich und die Niederlande. Das Buchungsvolumen übertrifft damit die vorangegangenen Jahre 2020/21 (342.000 Buchungen) und 2021/22 (600.000 Buchungen) deutlich. Lediglich 2018/19 lag mit der Rekordanzahl von 835.000 Reservierungen noch höher.

„Auf das vergangene Geschäftsjahr schauen wir äußerst zufrieden zurück“, erklärt Kai Sannwald, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars. „Nach Ende von Reiseverboten und Fahrzeugmangel standen die Vorzeichen gut. Wir investierten viel in Produkt, Mitarbeitende, unseren Marktauftritt und in unsere wichtigsten Partner – die Reisebüros. Unsere Gesamtbilanz mit Rekordumsatz bestätigt uns in diesem Vorgehen.“

Details zum Geschäftsjahr 2022/23

Preisniveau

Nach einer Kostenexplosion im Frühjahr und Sommer 2022 stabilisierte sich das Niveau im vergangenen Geschäftsjahr. „Ein Extrembeispiel: Im Juni 2022 lag der Durchschnittspreis pro Anmietung bei rund 650 EUR - ein Jahr später bei etwa 500 EUR. Hintergrund dafür waren zu wenige Fahrzeuge am Markt“, erklärt Kai Sannwald. „Die enorm hohen Kosten schreckten UrlauberInnen 2022 teils von Mietwagenbuchungen ab.“

Das letzte Geschäftsjahr 2022/23 brachte nun wieder mehr Angebot, worauf stabile Preise entstanden und die Nachfrage entsprechend stieg. Im Jahresmittel lag eine Anmietung bei Sunny Cars bei etwa 476 EUR.

Buchungszeitpunkt:

Bemerkenswert: Die Verteilung der insgesamt über 785.000 Buchungseingänge im Jahresverlauf. Seit Jänner 2023 zeigen sich keine extremen Spitzen im Zeitstrahl, vielmehr liegen sie auf einem konstant hohen Niveau. Gebucht wird also jeden Monat, jedoch auf verschiedenen Wegen.

Die hohe Gesamtzahl an Buchungen ging insbesondere über drei Buchungskanäle ein: Stationäre Reisebüros, Online-Portale und Direktbuchungen.

Reisezeiträume

Sunny Cars beobachtete im vergangenen Geschäftsjahr eine deutliche Zurückhaltung, was frühe Reservierungen betrifft. KundInnen verhielten sich nach verunsichernden Zeiten noch immer vorsichtig. „Das jeweilige Datum des Reservierungseingangs zeigt: Der Großteil an Buchungen erfolgte jeweils für den jeweils aktuellen oder folgenden Monat“, so Kai Sannwald.

Insgesamt waren über Sunny Cars gebuchte Ferienautos am häufigsten im September und Oktober 2023 unterwegs. Knapp 200.000 Buchungen erfolgten für diesen Reisezeitraum. Destinationen Zu den beliebtesten Mietwagenländern zählten im Wirtschaftsjahr 2022/23 Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und die USA. Damit bleiben die Top-Destinationen unverändert mit Blick auf das vorangegangene Jahr. Auch Südafrika, Deutschland, Frankreich, Kanada und Curaçao halten sich konstant in der Top Ten.

Blick auf das neue Geschäftsjahr

„Wir sehen sehr zuversichtlich auf das neue Geschäftsjahr 2023/24“, erklärt Kai Sannwald. „Die Flottengrößen unserer Partner werden aller Voraussicht nach ausreichen, um auch eine hohe Nachfrage zu bedienen. Dennoch kann es natürlich zu Spitzenzeiten in einzelnen Zielgebieten zu Engpässen kommen.“

Zu den beliebtesten Zieldestinationen werden auch 2023/24 wieder Griechenland, Italien, Portugal und Spanien gehören. Dabei werden die Raten für Mietwagen voraussichtlich sinken. (red)