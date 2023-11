GTA Touristik: Winter-Rundreise im hohen Norden 2024

Skandinavien und insbesondere Norwegen mit seiner faszinierenden Fjord-Landschaft und den einzigarten Lofoten-Inseln, seinen beeindruckenden Gletschern und Regionen jenseits der Baumgrenze sowie seinen Städten voller Geschichte sind immer eine Reise wert - ganz besonders aber in der Zeit in der sich die Nordlichter am Nachhimmel zeigen. GTA Touristik hat solch eine Winter-Rundreise in den hohen Norden - bei der dieses einzigartige Naturschauspiel mit etwas Glück zu erleben ist - von 3. bis 10. Februar 2024 im Programm.

Unterwegs im Reich der Nordlichter

Mit der neuen GTA Touristik-Winterreise bietet sich KundInnen innerhalb von acht Tagen unter anderem Gelegenheit, das finnische Weihnachtsmanndorf Rovaniemi zu besuchen und dem Weihnachtsmann einen Besuch abzustatten. Auch abseits der Weihnachtsfeiertage.

Darüber hinaus sind die malerische Idylle der Lofoten, die pittoreske Szenerie der Fjorde, der imposante Nordkap-Felsen und die lebensfrohe Metropole Tromsø, das Tor zum Eismeer, nur einige weitere der absoluten Höhepunkte dieser Reise.

Preisbeispiel: Die Winterreise von 3. bis 10. Februar 2024 ist inkl. Flug ab Wien, sieben Nächtigungen, Halbpension sowie aller Transfers und Besichtigungen laut Programm ab 2.490 EUR buchbar.

Näherer Informationen unter: www.gta.at (red)