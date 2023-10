TUI Cruises verkündet Namen des achten Schiffes

TUI Cruises hat heute den Namen des achten Schiffs der Mein-Schiff-Flotte bekannt gegeben: Mein Schiff Relax. Dadurch soll von Anfang an deutlich werden, wofür der Neubau steht und worauf sich Gäste freuen dürfen: "auf noch vielfältigere Reisen und hochwertige Genuss- und Entspannungs-Welten", so die Reederei in der Aussendung.

"E in völlig neues Wohlfühl-Erlebnis"

„Durch die Kommunikation auf verschiedenen Plattformen wurde deutlich, wie wichtig der Name dieses Schiffes für unsere Gäste ist. Auch für uns ist dieses Schiff etwas ganz Besonderes - es verkörpert die Weiterentwicklung von allem, wofür wir seit fast zehn Jahren mit den Neubauten der Mein Schiff Flotte stehen", so Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises. „Daher haben wir uns ausreichend Zeit genommen und die Entstehung des Schiffes - zusammen mit all den großartigen neuen Möglichkeiten für unsere Gäste - sorgfältig bedacht. Für TUI Cruises ist jetzt klar, dass der Neuzugang in der Flotte nur einen Namen tragen kann: Mein Schiff Relax. Genau das symbolisiert das erste Schiff der InTUItion-Klasse - ein völlig neues Wohlfühl-Erlebnis.“

Aktuelle Information und regelmäßige Updates zum neuen Schiff unter: www.meinschiff.com/neubau-mein-schiff-relax (red)