Einladung zum Visit USA Event 2023 in Wien

Updates zu den wichtigsten Destinationen, interessante Vorträge und persönliche Gespräche liefern den TeilnehmerInnen alle Informationen, die zukünftige Beratungen von USA-Reisenden erleichtern werden. So freuen sich insgesamt 24 VertreterInnen von Fremdenverkehrsämtern, Fluglinien sowie diversen Leistungsträgern auf interessierte Agents. Zum Abschluss des Events dürfen sich Alle über ein "American Dinner" und Einige, mit etwas Glück, über Reise- und Sachpreise freuen.

Datum: Mittwoch, 8. November 2023

Mittwoch, 8. November 2023 Location: Novotel Wien Hauptbahnhof, Canettistraße 6, 1100 Wien

Eckpfeiler des Programms:

15.00 - 17:50 Uhr: Vorträge der Partner

17:50 - 19:15: Marketplace

19:15 - 21:30 Uhr American Dinner

21:30 - 21:45 Verlosung der Reise- und Sachpreise

Details zum Programm in der Datei anbei

Folgende Partner sind dabei:

Air Canada - American Airlines - American Queen Voyages - Arizona Office of Tourism - Bradenton Gulf Islands - British Airways - Condor - Deep South USA (Alabama, Louisiana, Mississippi, Tennhessee) - Dertour Austria - Experience Scottsdale - Explore Fairbanks Alaska - Flughafen MUC . FTI Touristik - Greater Miami & Miami Beach - Groundline - Iberia - Kentucky Tourism, Cincy Region - Las Vegas Convention - New York State, New Jersey - SeaWorld Parks & Entertainment - The florida Keys & Key West - Travel Nevada - Utah Office of Tourism - Visit St. Pete Clearwater

Sowie für etwaige Fragen hinsichtlich der Einreisebedingungen in die USA ein Vertreter des US Konsulates. (red)