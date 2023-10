Air Astana fliegt neu nach Dschidda

Im Oktober werden die Flüge mittwochs und sonntags, ab November dann jeden Mittwoch und Samstag angeboten. Ab Anfang Dezember wird der Flugplan um eine dritte Frequenz -jeden Montag - erweitert. Durchgeführt werden die Flüge mit komfortablen Maschinen des Typs Airbus A321LR, die über zwei Klassen mit insgesamt 166 Sitzplätzen verfügen. Die Flugdauer nach Dschidda beträgt 6 Stunden und 50 Minuten, nach Almaty 5 Stunden und 45 Minuten.

Tor zur heiligen Stadt Mekka

Dschidda am Roten Meer ist als Tor zur heiligen Stadt Mekka bekannt. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug gelangt man in 30 Minuten direkt vom Flughafen nach Mekka. Neben der Pilgerfahrt lockt die Hafenstadt Touristen mit ihren historischen Al-Balad-Straßen mit Museen, Moscheen und Märkten sowie mit modernen Attraktionen wie dem höchsten Springbrunnen der Welt, dem Faqih-Aquarium und der Uferpromenade am Roten Meer.

Weitere Informationen unter: www.airastana.com (red)