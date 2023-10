Mein Schiff Flotte erhält den „World's Best Cruise Spa 2023“ Award

„Auch im sechsten Jahr freuen wir uns enorm über diese Auszeichnung“, sagt Carolin Bauer, Head of On-Board Commerce Management. „Der Dank geht an das gesamten SPA & Sport-Team an Land und besonders an Bord, wo jeden Tag der bestmögliche Service geboten wird.“ Mit den World Spa Awards werden herausragende Leistungen in der Spa- und Wellnessbranche gefeiert und belohnt.

Die Wellness-Highlights des achten Schiffes

Ein Vielfältiges SPA- und Wellness-Konzept für noch mehr Entspannung bietet der achte Neubau, der derzeit in der italienischen Fincantieri-Werft entsteht. Auf dem achten Schiff, dem ersten der neuen InTUItion-Schiffsklasse, können die Gäste Entspannung neu erleben. Der großzügige SPA- und Wellnessbereich bietet mit seiner Lage auf einem höheren Deck, einem vielfältigen Angebot und SPA-Innovationen noch mehr Wohlfühlmomente, In der Horizontsauna, im Dampfbad und einer Kräuter- und einer Salzsauna sowie dem neuen Ruhebereich mit Blick über das Meer, ergänzt durch einen großzügigen Terrassenbereich, können die Gäste auf höchstem Niveau entspannen. Ein weiteres Highlight ist die Fass-Sauna ganz oben auf einem Außendeck gelegen. Sie bietet Entspannung bei spektakulären Aussichten. (red)