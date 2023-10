GTA Touristik stellt neue Themen- & Eventkreuzfahrten vor

Next Slide

Auch gegen Jahresende hat das Flaggschiff der GTA Touristik Schiffsflotte, die MS Nestroy, ein abwechslungsreiches Programm auf der Donau anzubieten.

So stehen jetzt im Herbst zuerst die Schnupperkreuzfahrten mit Martini-Gansl-Essen (Vegetariern wird eine Alternative geboten) am Programm, die sich auf Grund ihrer Kürze von zwei Tagen hervorragend zum Kennenlernen einer Flusskreuzfahrt eignen. Preisbeispiel: Eine Nacht mit der MS Nestroy Donau abwärts ist ab 119 EUR buchbar. Termine: 2.-3.11.2023 3.-4.11.2024 4.-5.11.2023 5.-6.11.2023 8.-9.11.2023 9.-10.11.2023 17.-18.11.2023

Flusskreuzfahrten rund um die Feiertage

Eine Prämiere sind im heurigen Jahr die Advent-, Weihnachts- und Silvesterfahrten auf der Donau. So steuert die MS Nestroy unter dem Motto „Adventzeit auf der Donau“ von 10.-14.12. und 18.-22.12.2023 in fünf Tagen insgesamt drei Adventmärkte an. Preisbeispiel: Die Advent-Reisen sind ab 599 EUR buchbar.

Zwischen diesen beiden Terminen lautet das Motto „Weihnachtsmärkte für Genießer“ und führt von 14.-18.12.2023 von Wien aus zu den Christkindlmärkten in Budapest und Bratislava.

Während der Flusskreuzfahrt „Weihnachten auf der Donau“ von 22. -28.12.2023 werden Gästen an Bord dann besonders besinnliche Stunden inklusive festlichem Weihnachtsdinner geboten. Preisbeispiel: Die Weihnachtsreise ist ab 899 EUR buchbar.

Den Jahreswechsel erleben Gäste der Kreuzfahrt „Auf der Donau ins neue Jahr“ - die in sieben Tagen von Wien nach Belgrad und zurück führt - bei einer Silvester-Gala an Bord in der serbischen Metropole. Preisbeispiel: Die siebentägige Reise ist ab 999 EUR buchbar.

Rock ‘n‘ Roll an Bord der MS Aurora

Darüber hinaus bietet GTA Touristik KundInnen einige neue speziellen Themenflusskreuzfahrten. Auf eine davon werden sich Rock ‘n‘ Roll Fans besonders freuen: denn im April 2024 wird der österreichische Entertainer Andy Lee Lang das Deck der MS Aurora zum Beben bringen. Die Route führt Musikfreunde von Rotterdam über Amsterdam nach Hoorn, Utrecht, Antwerpen, Willemstadt und anschließend nach Rotterdam zurück. Preisbeispiel: Die einmalige Rock ‘n‘ Roll-Kreuzfahrt von 14. bis 20. April 2024 ist ab 999 EUR buchbar.

Nähere Informationen zu allen neuen Reisen unter: www.gta.at (red)