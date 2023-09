AIDA Flotte finanziert 50. Schulbau

Insbesondere an Bord der Flotte finden regelmäßig Aktionen zum guten Zweck statt. Neu ist, dass seit Mitte des Jahres 2023 jedes AIDA Schiff sein eigenes Patenprojekt verantwortet. Dank des starken Engagements von Gästen und Crew konnte so bereits der Bau vier weiterer Schulen und damit der Projekte Nr. 47 bis 50 ermöglicht werden.

Jedes Schiff mit eigenem Patenprojekt

AIDAperla finanzierte durch Spenden der vergangenen Reisen einen neuen Kindergarten inklusive Vorschuleinrichtung mit großzügigem Spielplatz für knapp 30 Kinder im namibischen Ort Oruhona.

An Bord von AIDAaura, AIDAbella und AIDAdiva wurden Spenden für drei neue Förderschulen in den Dörfern Kandukur, Chinna Hothur und C.Kodigipalli im Südosten Indiens eingenommen. Diese können nun in den kommenden Monaten errichtet werden und so künftig insgesamt 150 Mädchen und Jungen einen sicheren Platz zum Lernen bieten.

„Bildung ist der Schlüssel zu einer friedlicheren Welt und jedes Mal, wenn wir eine weitere Schule bauen können, ist es ein unvergesslicher Gänsehautmoment. Vielen Dank an alle KollegInnen sowie die großzügigen Spenden unserer Gäste, die sich bei diesem sozialen Engagement zur großen AIDA Familie vereinen und an einem Strang ziehen“, so Entertainment Manager Tobias Klaus, der während seiner jüngsten Einsätze sowohl auf AIDAdiva als auch auf AIDAperla den großen Einsatz von Gästen und Crew erlebte.

Über AIDA Cruise & Help:

AIDA Cruise & Help vereint seit 2019 sämtliche karitativen Projekte von AIDA Cruises. Die Initiative engagiert sich zusammen mit ihrem langjährigen Partner, der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP, für bessere Bildungschancen in Schwellen- und Entwicklungsländern und somit für die Verbesserung der Zukunftsaussichten von Kindern und Jugendlichen in den ärmsten Teilen der Erde.

Mehr Informationen zu AIDA Cruise & Help sowie zu Spendenmöglichkeiten unter: www.aida.de/cruise-and-help (red)