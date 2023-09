vtours macht Sommer 2024 buchbar

Das v-tours Portfolio für den Sommer 2024 - vielseitig für alle Zielgruppen und mit integrierten Frühbucherrabatten preislich attraktiv - ist ab sofort buchbar

Wichtig zu wissen: Für alle VTO-Angebote gilt weiterhin der FLEX-Tarif „Fixe 50“. Nur 50 EUR/Person bei Pauschalen anzahlen und bis 15 Tage vor Abreise kostenfrei umbuchen oder stornieren. Bei Nur-Hotel-Buchungen sind es 50 EUR/Buchung. Auch stornierte Buchungen werden in vereinbarter Höhe gemäß gültigem Agenturvertrag verprovisioniert. VTOI-Angebote der vtours international AG richten sich an besonders preisbewusste Kunden mit Storno oder Umbuchung gemäß AGB-Staffelung.

Top-Badeziele im Fokus

Hoch im Kurs stehen weiterhin für die Aschaffenburger Urlaubsexperten die beliebtesten Badedestinationen in der Türkei, Ägypten sowie in Spanien mit Fokus auf Mallorca und den Kanarischen Inseln Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventura. Durch die Freischaltung von La Palma und La Gomera erweitert vtours den Kundenkreis um Gäste, die Individualität bevorzugen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Pickalbatros-Hotelkette für Aufenthalte am Roten Meer wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt.

Griechenland und Zypern-Fans kommen bei vtours ebenfalls auf ihre Kosten, wobei die Mittelmeerinsel Kreta sich weiterhin größter Beliebtheit erfreuen wird. Nicht fehlen dürfen darüber hinaus Urlaubsangebote für Tunesien und Marokko, Portugal mit der Algarve und Madeira sowie Israel und die Kulturinsel Malta.

Urlaub in der Ferne

Auf der Fernstrecke locken die Klassiker Mauritius, Malediven, Dominikanische Republik sowie Cancún auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán am Karibischen Meer. Das nachhaltig zertifizierte Hotel Lagoon Attitude ist die Top-Empfehlung aus Aschaffenburg für Gäste ab 18 Jahren mit besonderem Anspruch für Umweltbewusstsein. "Urlaub im Paradies" beschreibt in Kürze die Hotelanlage Villa Park auf dem South Ari Atoll der Malediven.

Absoluter Top-Seller an der Südküste der Dominikanischen Republik ist das Hilton La Romana. Es vereint zwei getrennte luxuriöse Resorts für Erwachsene und Familien in einem.

Vielfalt auch bei Nur-Hotel-Destinationen

Wer die Eigenanreise bevorzugt, findet im vtours-Sommerprogramm Unterkünfte in österreichischen und deutschen Urlaubsregionen, sowie in der Schweiz und im beliebten Reiseziel Kroatien. Darüber hinaus ist auch die polnische Ostseeküste, die sich zunehmend als kostengünstige Alternative für Wellness-Aufenthalte etabliert, vertreten.

Weitere Infos unter: www.vtours.com (red)