Sea Cloud Cruises: Carsten Sühring übernimmt Vertriebsleitung

Die Crew von Sea Cloud Cruises ist wieder komplett: Am Montag dieser Woche hat Carsten Sühring sein neues Amt als Vertriebsdirektor von Sea Cloud Cruises übernommen.

„Wir freuen uns, dass wir einen ausgewiesenen Fachmann für unsere hochwertigen Reisen gewonnen haben“, betont Geschäftsführer Daniel Schäfer. Sea Cloud Cruises hatte sich bereits im Frühjahr für Sühring entschieden, nahm aber mit Rücksicht auf seinen bisherigen Arbeitgeber eine längere Wartezeit in Kauf. Carsten Sühring folgt auf Michael Baden, der zu Nicko Cruises wechselte.

Zuvor war der 53-Jährige mehr als 20 Jahre bei der ebenfalls in Hamburg ansässigen Kreuzfahrtreederei Hapag Lloyd für den Vertrieb und die Reservierung von Luxus- und Expeditionsreisen verantwortlich. An der Arbeit für Sea Cloud Cruises reizt den erfahrenen Vertriebschef nun besonders, eine „kleine und feine Zielgruppe individuell anzusprechen. Das entspricht meiner Mentalität“, so Sühring.

Zusammenarbeit mit den Vertriebspartnern



Darüber hinaus wird der neue Vertriebsdirektor auch die Verantwortung für die Kreuzfahrtberatung der Reederei übernehmen: „Sie ist die Schnittstelle zwischen dem Vertrieb und seinen Partnern einerseits und den Gästen andererseits und deshalb ein ganz wichtiges Instrument für alle Beteiligten.“

Die Vertriebspartner von Sea Cloud Cruises sieht Sühring als wichtiges und wertvolles Bindeglied zwischen der Reederei und den potenziellen Gästen: „Unsere Partner verfügen über das Know-how und die Kontakte, um unser anspruchsvolles Produkt gezielt und individuell vermitteln zu können.“ Eine „faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ betrachtet der neue Vertriebsdirektor deshalb als unverzichtbaren Baustein für den gemeinsamen Erfolg. Die persönliche und individuelle Atmosphäre, die die Sea Cloud Gäste an Bord erleben, werde daher auch weiterhin die Leitlinie in der Zusammenarbeit mit den Vertriebspartnern sein. (red)