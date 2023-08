Hamburg Cruise Days 2023: Programm, Schiffe & Highlights

Nach einer pandemiebedingten Zwangspause und einer verkleinerten Edition (Hamburg Cruise Days pur) im vergangenen Jahr findet das international beliebte maritime Event jetzt zum neunten Mal und in alter Größe im Hamburger Hafen statt. Neun Kreuzfahrtschiffe, der Blue Port Hamburg und ein vielfältiges Programm an Land und zu Wasser sorgen so vom 8. bis 10. September 2023 wieder für eine einzigartige maritime Atmosphäre, erzeugen große Begeisterung – und garantiert auch ein wenig Fernweh.

Michael Otremba, Geschäftsführer Hamburg Tourismus: „Die Hamburg Cruise Days sind im Zusammenspiel mit dem Blue Port einzigartig. Sie sind bei vielen HamburgerInnen und Gästen so beliebt, weil die Inszenierung des Hafens in Verbindung mit den Kreuzfahrtschiffen ganz tiefe Emotionen weckt. Wir freuen uns auf eine Atmosphäre, um die uns andere Hafenstädte beneiden."

Drei Tage, neun Schiffe

Neun ganz unterschiedliche Schiffe werden an den drei Tagen des Events zu sehen sein - von imposanten Ozeankreuzern bis zu schnittigen Expeditions- und charmanten Flusskreuzfahrtschiffen: AIDAprima, AIDAperla und AIDAsol (alle AIDA Cruises), Artania (Phoenix Reisen), Mein Schiff 6 (TUI Cruises), MS Thurgau Chopin (Thurgau Travel), MS Sans Souci (PLANTOURS Kreuzfahrten), Vasco da Gama und World Voyager (beide nicko cruises) werden - verteilt über die drei Tage - den Hamburger Hafen anlaufen. Als Premiumpartner ist AIDA Cruises an Bord.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Im Hamburger Hafen und auf der Elbe wird es auch in diesem Jahr spektakuläre Inszenierungen geben: der Blue Port Hamburg (01. – 10.9.), die Große Hamburg Cruise Days Parade am Eventsamstag oder die „Rhapsody in Blue“ am Freitagabend.

Darüber hinaus erwartet BesucherInnen auf der Eventfläche zwischen Landungsbrücken und Elbphilharmonie eine Mischung aus Kultur, Kulinarik, Entertainment und Aktionen für alle Generationen und Interessen. Hier präsentieren sich zahlreiche Partner und Sponsoren – und natürlich die teilnehmenden Reedereien AIDA Cruises, TUI Cruises, MSC Kreuzfahrten, nicko cruises und die Cunard Line mit Information und Unterhaltung sowie Angeboten für Kreuzfahrtfans und alle, die es werden wollen.

Weitere Infos zu den Hamburg Cruise Days 2023 unter: www.hamburgcruisedays.de (red)