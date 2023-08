Winterreisen ins Nordland mit der Mein Schiff 3

Vom 4. bis 10. Dezember 2023 sowie vom 10. bis 17. Dezember 2023 fährt die Mein Schiff 3 auf sechs- bzw. siebentägigen Routen nach Göteborg, Oslo und Kristiansand sowie beim zweiten Termin zusätzlich nach Aarhus. Neben beeindruckender Natur können sich die Gäste auf ein facettenreiches Programm an Bord und an Land freuen.

Spannende Momente mit Vincent Kliesch

Auf beiden Reisen ist Bestsellerautor Vincent Kliesch mit an Bord und sorgt für knisternde Spannung. Der Berliner Schriftseller schaffte es bereits mit seinem ersten Thriller „Die Reinheit des Todes“ in die Bestsellerliste. Mit „Auris" schrieb er 2019 dann den ersten Teil einer Thriller-Reihe zu einer Hörspiel-Idee seines Freundes Sebastian Fitzek. An Bord wird Kliesch aus der mittlerweile vier Werke umfassenden Erfolgsserie lesen sowie aus seiner Boesherz-Reihe „Im Auge des Zebras“.

Multitalent Ross Antony bringt Farbe an Bord

Einen Kontrast zur beschaulichen Nordland-Atmosphäre bringt Entertainer Ross Antony mit an Bord der Mein Schiff 3: Auf der Reise vom 04. bis 10.12.2023 präsentiert der Schlagersänger in zwei Konzerten im Theater sein neues Album „100% Ross“. Der gebürtige Engländer wurde bekannt durch seine Teilnahme an der Castingshow „Popstars“ sowie durch den Gewinn von „Ich bin ein Star- holt mich hier raus“ im Jahr 2008. Seit 2013 ist Ross Antony als Schlagersänger erfolgreich und veröffentlichte in dieser Zeit mehr als zehn Alben.

Hyggelige Atmosphäre an Land erleben

Doch nicht nur an Bord wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die Gäste: Bei den Landausflügen präsentiert Mein Schiff, neben regulären Touren, eine Vielfalt an speziellen Ausflügen, die die Stimmung der Jahreszeit perfekt einfangen: Von Kutschfahrten durch die weihnachtlich beleuchtete Hauptstadt Norwegens, über einen Besuch des Weihnachtsmannhauses, bis hin zum Schlendern über kleine Weihnachtsmärkte mit Kunsthandwerk – hier können die Gäste die weihnachtlichen Traditionen Skandinaviens kennenlernen.

Ein Highlight der Kategorie „Klein & Mein“ erwartet alle Saunafans in Oslo: Beim urbanen Saunieren geht es für die Gäste auf dem Saunafloß durch den Oslofjord. Bei 80 Grad Celsius schwitzen die TeilnehmerInnen im Saunafloß und erleben im Vorbeifahren einige Sehenswürdigkeiten Oslos. Zur Abkühlung dient im Anschluss direkt der Fjord. Zurück an Bord warten winterliche Snacks und Getränke auf die Gäste, die Dank der Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bereits im Reisepreis enthalten sind.

Infos zu Buchung und Preisen

Die sechstägige Reise „Nordland mit Oslo“ mit der Mein Schiff 3 ab/bis Bremerhaven vom 04. bis 10.12.2023 ist buchbar ab 799 EUR pro Person in einer Innenkabine sowie ab 949 EUR pro Person in einer Balkonkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, jeweils bei Doppelbelegung sowie im PLUS-Tarif.

Die siebentägige Reise „Nordland mit Oslo“ mit der Mein Schiff 3 ab/bis Bremerhaven vom 10. bis 17.12.2023 ist buchbar ab 699 EUR pro Person in einer Innenkabine sowie ab 999 EUR pro Person in einer Balkonkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, jeweils bei Doppelbelegung sowie im PLUS-Tarif. Die An- und Abreise nach/von Bremerhaven ist klimafreundlich mit der Bahn möglich. (red)