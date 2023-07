Neue kulinarische Erlebnisse auf der Celebrity Ascent

Der bekannte Koch Daniel Boulud, Global Culinary Ambassador bei Celebrity Cruises, wird sein Restaurantkonzept auf See – Le Voyage - auch auf der Celebrity Ascent präsentieren. Sein erstes Gourmet-Restaurant findet man auf der Celebrity Beyond. Das Le Voyage auf der Celebrity Ascent weist aber ein völlig neues Design auf. Ein neuer Kronleuchter, in neutralen Farben gehaltene Stühle und durchgehende Goldtöne schaffen eine ansprechende Atmosphäre. Die Gäste können sich auf ein Menü aus aller Welt freuen, das von Chefkoch Boulud selbst zusammengestellt wurde und Gerichte von seinen persönlichen Reisen und Lieblingsorten umfasst. Für das ultimative kulinarische Erlebnis haben mehrere Personen und kleine Gruppen die Möglichkeit, den Chef’s Table zu reservieren – einen privaten Speisesaal mit sechs Sitzplätzen.

Das Eden

Einer der faszinierendsten Orte an Bord der Schiffe der Edge-Klasse ist das tropisch bepflanzte Eden, von dem Gäste die Aussicht durch die bodentiefen Panoramafenster am Heck genießen können. Im Eden finden Reisende ein zwangloses Mittagscafé, eine Cocktailbar, einen Unterhaltungsbereich, eine Außenterrasse und ein Signature Restaurant. Das Restaurant im Eden bietet ein kulinarisches Erlebnis mit frischen und saisonalen Zutaten.

Erweitertes Angebot in den Hauptrestaurants

Mit den Schiffen der Edge-Klasse präsentierte Celebrity Cruises ein neues Restaurantkonzept und erweiterte das Angebot von einem auf vier Hauptrestaurants mit jeweils einem anderen Küchenstil. An Bord der Celebrity Ascent können Reisende mediterrane Küche im Cyprus, französische Speisen im Normandie und italienische Gerichte im Tuscan genießen. Neue amerikanische Küche wird im Cosmopolitan serviert. Reisende der Celebrity Ascent haben in den vier Hauptrestaurants insgesamt 84 verschiedene À-la-carte-Gerichte zur Auswahl.

Le Petit Chef, Fine Cut und Blu

Celebrity Cruises ist weiterhin die einzige Kreuzfahrtlinie, die das fesselnde 3D-Dinner-Erlebnis Le Petit Chef anbietet, in das die Gäste eintauchen können. Zum Abendessen gibt es ein mehrgängiges Menü, das durch farbenfrohe und lustige Animationen eines kleinen Kochs zum Leben erweckt wird, der die Geschichte hinter jedem Gericht erzählt. Wenn die (virtuelle) Zubereitung abgeschlossen ist, kommen die Kellner und servieren ein (echtes) Gericht, das dem des kleinen Kochs sehr ähnelt. Das beliebte Fine Cut Steakhouse, bekannt für seine Auswahl an erstklassigem Fleisch, von „dry aged“ Filets bis hin zu riesigen Tomahawk-Steaks, bietet ein neues Gericht an – einen mit Zitronen pochierten Hummerschwanz mit geschmolzenem Lauch, Shiitake-Pilzen, Hummerravioli und einer hausgemachten Beurre-Blanc-Sauce. Gäste der Wellness-orientierten Aqua-Klasse können unterdessen ihr Frühstück oder Abendessen im Freien auf der neuen Außenterrasse des Blu genießen.

Whisky-Partnerschaft, Wein und Martini

Celebrity Cruises ist bekannt für ihr umfangreiches Spirituosen-Programm, zu dem derzeit schon Partnerschaften mit Jack Daniel's und Macallan gehören. Für die Celebrity Ascent geht die Marke noch einen Schritt weiter, um den erfahrensten Getränkekenner durch eine neue exklusive Partnerschaft mit WhistlePig Whiskey zu begeistern. Verantwortlich dafür ist Chief Blender Meghan Ireland. Das neue Schiff wird über zwei handverlesene Fässer verfügen, die exklusiv für Celebrity Cruises hergestellt werden. Drei der „Wein“-Orte auf der Celebrity Ascent wurden bei den 2023 Wine Spectator Awards ausgezeichnet: Das Le Voyage und das Tuscan erhielten den „Best Of“ Award of Excellence und das Fine Cut gewann den Award of Excellence. Weinliebhaber können sich auf der Celebrity Ascent auf gut sortierte Weinkarten, fachkundige, zertifizierte Sommeliers und einzigartige Wein-Tastings sowie -Seminare freuen. Das Herzstück jedes Schiffes der Edge-Klasse ist das Grand Plaza mit der charakteristischen Martini Bar als Mittelpunkt. Unter dem Kronleuchter befindet sich eine Installation aus Licht und Kunst, die jeden Abend zur legendären Flair Bartender Show zum Leben erwacht. Bei der Show bauen erfahrene Mixologen einen Turm aus Martinigläsern, tanzen dazu und stellen ihre Geschicklichkeit unter Beweis. Die Martini Bar auf der Celebrity Ascent bietet eine erweiterte Getränkekarte mit klassischen Martinis, aber auch mit Früchten angereicherte Kreationen und verlockende Dessert-Martinis.

Jungfernfahrt am 3. Dezember

Die Celebrity Ascent wird am 3. Dezember zu ihrer Jungfernfahrt aufbrechen. Auf ihrer ersten Kreuzfahrt geht es acht Tage lang durch die östliche Karibik. Angelaufen werden neben Puerto Plata in der Dominikanischen Republik mit Philipsburg und Charlotte Amalie auch zwei Häfen in den Kleinen Antillen. Philipsburg ist die Hauptstadt von Sint Maarten, ein zum Königreich der Niederlande gehörendes Land auf dem südlichen Teil der Insel St. Martin. Charlotte Amalie liegt auf Saint Thomas und ist die Hauptstadt der Amerikanischen Jungferninseln. Der Heimathafen der Celebrity Ascent wird in ihrer Debüt-Saison Fort Lauderdale sein. Bis Mitte April 2024 bietet sie vom modernem Celebrity-Terminal 25 (Port Everglades) aus immer sonntags achttägige Karibik-Kreuzfahrten an. Auf dem Programm stehen dabei Nassau auf den Bahamas, Cozumel in Mexiko und George Town, die Hauptstadt der Cayman Islands. Eine andere Route führt nach San Juan (Puerto Rico), Tortola (British Virgin Islands) und Basseterre (St. Kitts & Nevis). Die Celebrity Ascent wird 17 Decks haben und 20 Meter länger als die ursprüngliche Celebrity Edge sein. Das 327 Meter lange und 39 Meter breite Kreuzfahrtschiff bietet maximal 3.260 Gästen Platz. (red)