Budapests neue trendige Bar von Mad Scientist

Hier gibt es alle Zutaten, die Nachtschwärmer für einen gelungenen Abend brauchen: Craft-Biere, exzellente Weine, Cocktails und hochwertige Spirituosen aus aller Welt. Die Brauerei Mad Scientist bietet schon seit langem mehr als nur Craft-Biere an verschiedenen Standorten in Budapest an – jeder mit einem eigenen Flair, aber alle mit der gleichen Mad Scientist-Atmosphäre.

Aller guten Dinge sind vier

All das können Besucher nun auch von der neuesten Location, dem TETØ by Mad Scientist, erwarten.Nach Madhouse, Mad Garden Buda und Mad Kert hat die Brauerei nämlich auf der Dachterrasse des Westends eine schicke Bar eröffnet. Aus den 14 Zapfhähnen fließen unter anderem ihre größten Favoriten wie das "Liquid Cocaine" Double IPA oder das belgische Weizenbier Tokyo Lemonade Yuzu.

